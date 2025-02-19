المرهوبي: الاتحاد العربي للأسمدة قوة دافعة ومحورية لدعم الصناعة بالمنطقة

قال أحمد المرهوبي - رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة، إن الاتحاد يمثل 50 عامًا من العمل المخلص والدؤوب لتعزيز التكامل والتعاون بين الشركات الأعضاء في مختلف مجالات هذه الصناعة الحيوية، سواء على الصعيد الصناعي أو في تطبيقاته المتنوعة، ما جعل الاتحاد قوة دافعة ومحورية لدعم صناعة الأسمدة العربية.

جاء ذلك خلال الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر السنوي الدولي للاتحاد العربي للأسمدة والمعرض المصاحب، تحت شعار "المغذيات الزراعية .. عامل رئيسي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي"، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025، وبمشاركة وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة.

مشاركة واسعة

ومن جانبه أكد علاء البنا - ممثل صناعةِ الأسمدة المصرية بمجلسِ إدارةِ الاتحاد العربيِ للأسمدة، أن الحضور الواسع للنخب العربية والدولية من المنتجين والباحثين وأصحاب القرار يؤكد أهمية هذا القطاع وضرورة مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات، واستكشاف الفرص الجديدة التي تضمن استدامته وتطوره.