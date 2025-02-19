مصرع طــ.فل وإصابة والدته في حادث دهس قطار بضائع لسيارة ربع نقل بالبحيرة

شهدت منطقة أبو المطامير بالبحيرة ، حادثًا مأساويًا حيث لقي طفل في الثانية عشر من عمره مصرعه، وأصيبت والدته إثر دهس قطار بضائع لسيارة ربع نقل.

وقع الحادث نتيجة عبور السيارة من معبر غير شرعي، مما أدى إلى تصادمها بالقطار عند المزلقان المؤدي إلى قرية السلام.

الحادث أسفر عن وفاة الطفل أ.ح، 12 عاماً، و تم نقله لمشرحة مستشفى أبو المطامير بينما تم نقل والدة المتوفى ح.أ 40 عاماً إلى ذات المستشفى لعمل الإسعافات الأولية و تلقى العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى تباشر التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.