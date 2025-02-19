دينية الشيوخ: مصر كانت وستظل السد المنيع في الحفاظ على القضية الفلسطينية

أشاد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بجهود القيادة السياسية في تحقيق هدنة غزة وتبادل الأسرى، مشيرًا إلى أنه منذ اليوم الأول للأزمة، كانت القيادة المصرية في طليعة الدول الداعمة للحلول السلمية، باعتبار الهدنة السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأوضح نادر نسيم، في تصريح صحفي اليوم، أن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عززت مكانة مصر الدولية، وجعلتها محل تقدير من جميع الأطراف، منوهًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة السياسية المصرية لاستكمال الهدنة وإنجاح عملية تبادل الأسرى.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا للجهود الدبلوماسية الفاعلة التي تبذلها مصر على الساحة الدولية، حيث استطاعت، بفضل حكمة قيادتها وعلاقاتها الدولية المتميزة، أن تكون العامل الحاسم في تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

وأضاف نادر نسيم أن مصر تتبنى موقفًا ثابتًا وواضحًا برفض أي محاولات للتهجير القسري، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعكس التزامها الثابت بحماية حقوق الإنسان في ظل الأزمات.

وحذر من أن التهجير القسري يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية، مؤكدًا أن مصر تقف دائمًا ضد أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير سكان قطاع غزة.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم تصريحه بالتأكيد على أن مصر كانت وستظل السد المنيع في الحفاظ على القضية الفلسطينية، مشيدًا بدور الرئيس السيسي في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة على الدوام، وأهمية التهدئة في هذه المرحلة.