أسعار العملات الأجنبية في البنوك بختام التعاملات

يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 50.54جنيه

سعر البيع: 50.64جنيه

بلغ سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء:52.66 جنيه

سعر البيع: 52.97جنيه

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء:63.55 جنيه

سعر البيع:64 جنيه

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 55.83جنيه

سعر البيع: 56.10جنيه

أسعار العملات الآسيوية اليوم الأربعاء

سجل سعر اليوان الصيني اليوم

سعر الشراء: 6.93جنيه

سعر البيع: 6.95جنيه

وسجل سعر 100 ين ياباني اليوم

سعر الشراء: 33.18جنيه

سعر البيع: 33.41جنيه

وسجل سعر الدولار الاسترالي اليوم

سعر الشراء: 32.05جنيه

سعر البيع: 32.25جنيه

وسجل سعر الدولار الكندى اليوم

سعر الشراء: 35.56جنيه

سعر البيع: 35.72جنيه