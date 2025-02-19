غدا.. البنك المركزي يعقد أول اجتماعاته في 2025 لحسم سعر الفائدة

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، غدا الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماعاتها في العام 2025، لحسم أسعار الفائدة.

ويعتزم البنك المركزي إجراء 8 اجتماعات دورية داخل لجنة السياسات النقدية خلال العام 2025 .

مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال 2025

وفقا لما أعلنته لجنة السياسات النقدية، فإن أول اجتماعاتها ستكون غد 20فبراير 2025، و ثانيها في 17 أبريل القادم وثالثها في 22 من مايو 2025.

وتستكمل اللجنة اجتماعها الرابع في 10 يوليو القادم و خامسها في 28 أغسطس وسادسها في 2 اكتوبر من نفس العام .

وتستهدف أيضا اللجنة لعقد اجتماعها السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .

كان آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية المنتهي في 26 ديسمبر من العام الماضي وهو الاجتماع التاسع، قد جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية في البنوك للمرة السابعة علي التوالي حيث تم تثبيت الفائدة عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم .