اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة الزاوية

تنظر اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استدرجها الي منزله بعد ان نشأت بينهما علاقة غرامية استمرت سنتين.

تلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء ، بلاغا من فتاة تتهم فيه شابا بهتك عرضها والتهرب من الزواج بها بدائرة القسم، ودلت التحريات على صحة البلاغ وان الشاب اوهم المجني عليها وذهبت معه الي مسكنه وعاشرها معاشرة الازواج وعندما طالبته بالزواج تهرب ورفض.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.