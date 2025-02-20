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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اليوم .. لجنة السياسات النقدية تجتمع لتحديد أسعار الفائدة

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماعاتها في العام 2025، لحسم أسعار الفائدة.

ويعتزم البنك المركزي إجراء 8 اجتماعات دورية داخل لجنة السياسات النقدية خلال العام 2025 .

مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال 2025

وفقا لما أعلنته لجنة السياسات النقدية، فإن أول اجتماعاتها اليوم 20 فبراير 2025، و ثانيها في 17 أبريل القادم وثالثها في 22 من مايو 2025.

وتستكمل اللجنة اجتماعها الرابع في 10 يوليو القادم و خامسها في 28 أغسطس وسادسها في 2 أكتوبر من نفس العام .

وتستهدف أيضا اللجنة لعقد اجتماعها السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .

كان آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية المنتهي في 26 ديسمبر من العام الماضي وهو الاجتماع التاسع، قد جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية في البنوك للمرة السابعة علي التوالي حيث تم تثبيت الفائدة عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم .

البنك المركزي الاقتراض سعر الفائدة لجنة السياسات النقدية عائد الإيداع

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