قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيب مصري عائد من غزة: أجرينا 170 عملية خلال 10 أيام
نواب البرلمان: زيادة المرتبات خطوة ضرورية لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني
«مرصد الأزهر» يُحذر من زواج الإنترنت: ظاهرة متزايدة تحمل مخاطر خداع واستغلال
دعاء الليلة الأولى من العشر الأواخر من شعبان.. بـ11 كلمة يجبرك الله جبرًا عجيبًا
نشرة الفن.. أحمد العوضي ضحية رامز جلال في رمضان وزحام حول محمد رمضان في شبرا
دراما رمضانية تجمع الطرافة والرومانسية.. «شيرين»: وقعت في حب «نص الشعب اسمه محمد»
مبابي يقود ريال مدريد للفوز بثلاثية على مانشستر سيتي ويبلغ ثمن نهائي أبطال أوروبا
واشنطن بوست: إدارة ترامب تجمد أموالًا مخصصة لقوات الأمن الفلسطينية
شيكابالا خارج حسابات الزمالك أمام الأهلي
ردا على ترامب .. زيلينسكي: الرئيس الأمريكي يعيش مساحة من التضليل مصدره روسيا
كلب مسعور يهاجم أهالي العمرانية ويعقر 15 شخصا
الأهلي يواجه الزمالك .. موعد مباراة القمة والقنوات المجانية الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.

وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

مجلس النواب لجنة القوى العاملة عادل عبد الفضيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

رئيس الوزراء

18 مليون مواطن.. رئيس الوزراء يزف بشرى على الهواء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادات في المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمصريين

الرئيس السيسي

"هدف طال انتظاره".. رسالة واضحة من الرئيس السيسي إلى نظيره الأمريكي ترامب

أرشيفية

السعودية تفرض قيودًا على بث صلاة التراويح وتحظر التصوير عبر الهواتف|تفاصيل

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن بشائر للمصريين قبل حلول رمضان.. تفاصيل

حالة الطقس

خريطة تفصيلية للمناطق المتأثرة بالأمطار غدًا الخميس

الأرصاد

الأرصاد الجوية تكشف عن انخفاض درجات الحرارة وتحذر من موجة باردة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل

حزب الجبهة الوطنية

الجبهة الوطنية يعزز صفوفه بقيادات شبابية متميزة

حزب مستقبل وطن

أمانة إعلام مستقبل وطن تعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز الجهود الخدمية وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

بالصور

جامعة الزقازيق تنظم احتفالية خاصة لتكريم قسم جراحة «الفم والأسنان» .. صور

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية

ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير.. تعرف على الأعراض

ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير..تعرف على الأعراض
ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير..تعرف على الأعراض
ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير..تعرف على الأعراض

أحمد حلمي يشارك صناع فيلم "سيرة أهل الضي" في العرض الأول بمهرجان برلين

أبطال وصناع أهل الضي
أبطال وصناع أهل الضي
أبطال وصناع أهل الضي

مي عمر تثير الجدل في حفل توزيع جائزة القلم الذهبي بالرياض

في حفل توزيع جائزة القلم الذهبي بالرياض
في حفل توزيع جائزة القلم الذهبي بالرياض
في حفل توزيع جائزة القلم الذهبي بالرياض

فيديو

بسمة بوسيل

رسالة للمطبلاتية.. بسمة بوسيل تحذر منتقديها بعد تصريحاتها الأخيرة

محمد نجاتى

تعرض لحــادث.. الحالة الصحية لـ محمد نجاتى وزوجته

عمرو سعد ومحمد رمضان

عمرو سعد يخرج عن صمته بعد مقارنته بمحمد رمضان

متهمة - أرشيفية

مهتزة نفسيا.. القبض على صاحبة فيديو خـ.نق القطة بالمقطم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد