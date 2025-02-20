دعا لمحادثات مع روسيا والصين.. ترامب يحذر من "تدمير العالم"

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده ضرورة منع استخدام الأسلحة النووية والحد من انتشارها، مشددًا على عزمه إجراء محادثات مع روسيا والصين لتقليل عدد الرؤوس النووية.

وخلال منتدى استثماري عُقد في ميامي، فلوريدا، يوم الأربعاء، قال ترامب: "لا يمكن السماح بحدوث ذلك أبدًا. إذا اندلعت حرب نووية، فسيؤدي ذلك إلى تدمير العالم".

وأضاف: "يجب علينا منع انتشار الأسلحة النووية، ليس فقط في إيران، بل في أي دولة أخرى".

وأعرب عن ثقته بأنه نجح "بشكل كبير" خلال ولايته الأولى في التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن قضايا الحد من الأسلحة النووية وتقليصها.

كما أشار إلى اتصالات سابقة مماثلة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قائلاً: "تمتلك روسيا والولايات المتحدة أكبر ترسانات نووية بفارق كبير عن بقية الدول. الصين ليست قريبة بعد، لكنها قد تلحق بنا خلال 3 إلى 5 سنوات".

وسبق أن عبّر ترامب عن رغبته في عقد قمة ثلاثية مع روسيا والصين لمناقشة نزع السلاح النووي وخفض الإنفاق الدفاعي إلى النصف.

وأعلن أنه يخطط لمناقشة تقليص القدرات النووية مع بوتين وشي، مشيرًا إلى إمكانية عقد اجتماع مشترك.