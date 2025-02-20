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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلماني لوزير الكهرباء بشأن استغلال مخلفات البيئة في إنتاج الطاقة

النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال برلماني للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن فكرة استغلال مخلفات البيئة والتعاون مع وزارة البيئة لاستخدام المخلفات تحت الضغط والرمال السخنة في إنتاج الطاقة، وذلك بعد توقيع وزير الكهرباء إتفاقية إنشاء طاقة رياح بالتعاون مع شركة أكوا باور السعودية.

وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أنه أصبح الآن لدينا مشروع الطاقة المتجددة من خلال استخدام الرياح، بعد توقيع وزير الكهرباء إتفاقية إنشاء طاقة رياح بالتعاون مع شركة أكوا باور السعودية.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن استغلال مخلفات البيئة في إنتاج الطاقة أمر متوفر في مصر ، خاصة وأننا لدينا يوميا أطنان من المخلفات غير المستغلة.

وطالبت وزارتي البيئة والكهرباء بالتعاون مع  وزارتي التنمية المحلية والإسكان ، بإنشاء محطات توليد الكهرباء من الرياح بجانب المجمعات السكنية و الصناعية بتكلفة بسيطة لتوفيرها للمصانع والمجمعات السكنية القريبة لها ، وسيكون بتعريفة أقل في السعر توفيرا للمصانع وكل جيرانها من المناطق الخدمية.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سؤال برلماني طاقة رياح النائبة ايفلين متى مخلفات البيئة

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