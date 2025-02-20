حمـ ـاس: جيش الاحتلال قـ ـتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم

أكدت حركة حماس، أن جيش الاحتلال قتل محتجزيه بقصف أماكن احتجازهم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقالت حماس، إن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارا.

وأضافت حماس:" نتنياهو يحاول التنصل أمام الإسرائيليين من تحمل مسؤولية قتل المحتجزين".



وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن الحركة تواصل السعي لإنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق بكافة تفاصيله، رغم ما يواجهونه من تعنت من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لتقويض أي خطوات نحو تحقيق التفاهمات.

وشدد القانوع على أن إدارة قطاع غزة هي مسألة فلسطينية بحتة، وأن حماس لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي أو أي طرف آخر بالتدخل في الشؤون الداخلية للقطاع أو التأثير في قراراته السيادية.