إعلامي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة طاهر محمد طاهر في لقاء القمة

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسن، عن موقف لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر، من المشاركة في لقاء القمة أمام الزمالك السبت المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "طاهر محمد طاهر جاهز للقاء القمة لكن هناك تحذيرات طبية من الدفع به في المباراة نظرا لغيابه منذ فترة طويلة".

موعد مباراة القمة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم بث اللقاء عبر قناة أون سبورتس 1.

تُعد الغيابات العديدة في صفوف الفريقين مؤثرة بشكل كبير على المباراة، حيث يفقد كل فريق لاعبين أساسيين ومؤثرين في مختلف الخطوط. ويُضطر المدربان، مارسيل كولر وجوزيه بيسيرو، إلى إيجاد حلول بديلة لتعويض هذه الغيابات، ما قد يؤثر على الأداء العام للفريقين.