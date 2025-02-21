أخبار السيارات| مقارنة بين نيسان Qashqai ونيسان Juke الجديدتين .. أسعار فورد إكسبلورر 2025 بالسعودية

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين تقارير عن سيارات المشاهير، وأرخص السيارات المستعملة، وتقارير عن سيارات السيدان المطروحة في مصر.

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد اكسبلورر موديل 2025، وتنتمي اكسبلورر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

ينتشر بـ سوق السيارات المصري للمستعمل العديد من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، وتساعدهم علي التنقل والذهاب إلي أعمالهم.

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل العديد من إصدارات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، وتواجدت تلك السيارات بالسوق المصري بعد تراجع الأسعار واستقرار أسعار السيارات الجديدة ، ومن ضمن تلك السيارات، سكودا أوكتافيا موديل 1999، وتنتمي أوكتافيا لفئة السيارات السيدان .

تقدم نيسان Qashqai ونيسان Juke الجديدتان خيارات مميزة لعشاق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، مع اختلافات تلبي احتياجات شرائح متنوعة من العملاء.

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك الإصدارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، بروتون ساجا موديل 2012 ، وتنتمي ساجا لفئة السيارات السيدان .