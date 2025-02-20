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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار فورد إكسبلورر 2025 بالسعودية

فورد اكسبلورر موديل 2025
فورد اكسبلورر موديل 2025
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد اكسبلورر موديل 2025، وتنتمي اكسبلورر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

فورد اكسبلورر موديل 2025

- محرك فورد اكسبلورر موديل 2025

فورد اكسبلورر موديل 2025

تستمد سيارة فورد اكسبلورر موديل 2025 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 2300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 300 حصان، وبها عزم دوران 420 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة فورد اكسبلورر موديل 2025 محرك اخر سعة 3000 سي سي تيربو،، وبها قوة 400 حصان، وعزم دوران 563 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات فورد اكسبلورر موديل 2025

فورد اكسبلورر موديل 2025

زودت سيارة فورد اكسبلورر موديل 2025 بالعديد من التكنولوجيات من ضمنها، جنوط مقاس 18 بوصه، وإضاءة LED أمامية وخلفية، وباب خلفي كهربائي، ودخول وبدء تشغيل بدون مفتاح، وبها مقاعد من القماش قابلة للتعديل كهربائياً ومدفأة في الأمام، وبها عجلة قيادة مدفأة، ونظام تحكم أوتوماتيكي بالمناخ بثلاث مناطق، ومجموعة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وشاشة تعمل باللمس مقاس 13.2 بوصه تدعم ابل كار بلاي لاسلكياً و اندرويد اوتو.

فورد اكسبلورر موديل 2025

بالاضافة إلى أن سيارة فورد إكسبلور موديل 2025 بها نظام صوتي Bang & Olufsen مكون من 10 مكبرات صوت، ونظام القيادة على الطرق السريعة BlueCruise شبه ذاتي بدون استخدام اليدين من فورد، وكاميرا ركن السيارة بزاوية 360 درجة، وأجهزة استشعار ركن السيارة الأمامية، والكبح التلقائي العكسي، و فتحة سقف بانوراما، وزجاج أمامي يستشعر المطر، وشاحن لاسلكي للهاتف .

- وسائل الأمان بـ فورد اكسبلورر موديل 2025

فورد اكسبلورر موديل 2025

تمتلك سيارة فورد اكسبلورر موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام تحذير من الاصطدام الأمامي مع اكتشاف المشاة، والفرملة الطارئة التلقائية، والمحافظة على المسار، والتحكم التكيفي في ثبات السرعة، ومراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية مع الكبح التلقائي، وتنبيه حركة المرور القادمة، ومساعدة التوجيه في حالات الطوارئ، وأجهزة استشعار ركن خلفية.

- أسعار فورد اكسبلورر موديل 2025

فورد اكسبلورر موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة فورد اكسبلورر موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 155 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة فورد اكسبلورر موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 173 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة فورد اكسبلورر موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 155 ألف ريال سعودي.

الفئة الرابعة من سيارة فورد اكسبلورر موديل 2025 تباع بالسوق السعودي بسعر 209 ألف ريال سعودي.

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