التموين تمدّ معارض “أهلاً رمضان” أسبوعًا إضافيًا بالتنسيق مع التنمية المحلية

في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، قرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة عمل معارض “أهلاً رمضان” لمدة أسبوع إضافي، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمحافظين وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما تقرر استمرار المعارض في بعض المحافظات طوال شهر رمضان، وفقًا لمعدلات الإقبال واحتياجات المواطنين في كل نطاق جغرافي.

وأكد وزير التموين أن هذا القرار يأتي استجابةً للإقبال الكبير من المواطنين على المعارض خلال الفترة الماضية، مما يعكس ثقتهم في جودة المنتجات والتخفيضات المقدمة.

وأضاف أن الوزارة تتابع بشكل مستمر حركة البيع داخل المعارض لضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة وأسعار تنافسية، بما يساهم في تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد العام للغرف التجارية يعكس تكامل الجهود بين الجهات المعنية لضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها بسهولة ويسر، كما شدد على استمرار حملات الرقابة المكثفة على الأسواق، لضبط الأسعار ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمستهلكين، في إطار استراتيجية الوزارة لحماية حقوق المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة على استمرار إقامة معارض "أهلا رمضان" بجميع المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهود المبذولة من مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.