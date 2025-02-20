قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب بوسة للاعبة المنتخب.. إدانة رئيس الاتحاد الإسباني السابق
«فتح»: ضغوط أمريكية على نتنياهو للوصول إلى المرحلة الثانية من مفاوضات غزة
الكرملين: روسيا والسعودية ستواصلان العمل بشكل وثيق في إطار "أوبك+"
لو فاتك أيام من شعبان.. عبادات مستحبة بالنصف الثاني بادر بفعلها
نشرة بأوصاف مجوهرات ميار الببلاوي بعد بلاغها بسرقتها بالهرم
بالأسماء .. الكويت تعلن سحب الجنسية من 13 شخصا
كولر يُحضر مفاجأة للزمالك.. الدفع بهذا اللاعب في مباراة القمة
أصلي جميع الفروض بالفاتحة وسورة الإخلاص.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
مواجهة جزائرية خالصة.. القرعة الكاملة لبطولة الكونفدرالية الإفريقية
التموين تمدّ معارض “أهلاً رمضان” أسبوعًا إضافيًا بالتنسيق مع التنمية المحلية
السودان يستدعي سفيره في كينيا احتجاجا على مؤتمر "تأسيس"
قرعة دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية تسفر عن ملاقاة المصري لسيمبا التنزاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التموين تمدّ معارض “أهلاً رمضان” أسبوعًا إضافيًا بالتنسيق مع التنمية المحلية

وزيرا التموين والتنمية المحلية
وزيرا التموين والتنمية المحلية
محمد صبيح

في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، قرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة عمل معارض “أهلاً رمضان” لمدة أسبوع إضافي، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمحافظين وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

 كما تقرر استمرار المعارض في بعض المحافظات طوال شهر رمضان، وفقًا لمعدلات الإقبال واحتياجات المواطنين في كل نطاق جغرافي.

وأكد وزير التموين أن هذا القرار يأتي استجابةً للإقبال الكبير من المواطنين على المعارض خلال الفترة الماضية، مما يعكس ثقتهم في جودة المنتجات والتخفيضات المقدمة.

 وأضاف أن الوزارة تتابع بشكل مستمر حركة البيع داخل المعارض لضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة وأسعار تنافسية، بما يساهم في تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد العام للغرف التجارية يعكس تكامل الجهود بين الجهات المعنية لضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها بسهولة ويسر، كما شدد على استمرار حملات الرقابة المكثفة على الأسواق، لضبط الأسعار ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمستهلكين، في إطار استراتيجية الوزارة لحماية حقوق المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة على استمرار إقامة معارض "أهلا رمضان" بجميع المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهود المبذولة من مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

اخبار مصر التنمية المحلية مال واعمال التجارة الداخلية توفير السلع الدكتور شريف فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

وزير التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للإداريين والمعلمين | بشرى سارة

الذهب

لأول مرة | مفاجأة بشأن تحركات الذهب في الفترة الأخيرة.. فيديو

ارشيفية

الداخلية تكشف تفاصيل مقتـ ل شخص على يد نجل عميد شرطة بالمعاش

محمد صلاح

صلاح يوسع الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

حالة الطقس

تحذير مبكر من الأرصاد: موجة برد قادمة تضرب مصر.. وانخفاض كبير في الحرارة

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

ملك ماليزيا يودع شيخ الأزهر

ملك ماليزيا يصر على توديع شيخ الأزهر: لا يمكنني المغادرة دون أن أرى فضيلتكم

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يزور الوزير الإندونيسي

رئيس جامعة الأزهر يزور وزير الشئون الدينية الإندونيسي في المستشفى بجاكرتا

شيخ الأزهر

المشاركون في مؤتمر الحوار الإسلامي: نعول كثيرًا على المؤسسات الدينية المعتدلة لإرساء قيم المواطنة

جانب من المؤتمر

مؤتمر الحوار الإسلامي يناقش قضايا المرأة المسلمة ودورها في تعزيز الحوار بين المذاهب

بالصور

نائب رئيس جامعة الزقازيق يفتتح معرض الفنون والأشغال اليدوية بكلية الهندسة

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

ضبط 21 طن مواد كيميائية فاسدة تستخدم في صناعة المنظفات بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الكلية العسكرية التكنولوجية توقع عقد إتفاق بشأن إنشاء برنامج دراسى فى الطيران

صورة من الاتفاق
صورة من الاتفاق
صورة من الاتفاق

أسباب غير متوقعة .. علامات تؤكد إصابتك بجفاف العين

جفاف العين
جفاف العين
جفاف العين

فيديو

حورية فرغلى

كان فيلم وتحول لمسلسل.. حورية فرغلي بدور "سكينة" في بنات همام

رنا عبدالرحمن

رسائل جديدة خلال تسليم جثامين الإسرائيليين الأربعة.. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع مفاجئ.. أسعار الذهب والدولار اليوم

اصابات النجوم

مستشفي النجوم.. 10 غرز لـ باسم سمرة وحادث نجاتي .. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد