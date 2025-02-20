سلامة: أي تجاوز في حق مرشح بانتخابات الصحفيين أشكو للنقابة ضده

قال عبدالمحسن سلامة المرشح على منصب نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي، إن الانتخابات هي معركة تطول أو تقصر، في النهاية كلنا زملاء في المهنة، تحت مظلة نقابة واحدة.

وطالب خلال عقد اللجنة المشرفة على الانتخابات اجتماعًا مع المرشحين، اليوم، بعدم التجاوز في حق المرشحين المنافسين، بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضاف: "أي تجاوز سأراه في حق أي مرشح على فيسبوك، سأقوم بتقديم شكوى ومذكرة للنقابة لإحالة المُسئ للتحقيق، وأطالب الجميع القيام بذلك، السب والقذف يقلل من قدرنا جميعًا".

وفيما يخص مطالب تأجيل الجمعية العمومية، طالب "سلامة" بضرورة الالتزام بقانون إنشاء النقابة ولائحته الداخلية في هذا الشأن، ودعوة الجمعية العمومية يوم 7 مارس، حتى ولو كانت هذه الدعوات بهدف التيسير على الزملاء من المسلمين والمسيحيين، أو خلق مناخ مريح نفسيًا وجسديًا للمرشحين، بسبب انعقاد الانتخابات في شهر رمضان المبارك وعيد القيامة.