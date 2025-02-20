قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يبحث عن طائرات بوينج مستعملة لشرائها.. لماذا ؟
متى تبدأ مواعيد المخابز في رمضان 2025؟
بعد تثبيت سعر الفائدة .. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM؟
بعد تفجيرات بات يام.. وزير دفاع الاحتلال يأمر الجيش بتكثيف العمليات في الضفة
أحرق شعرها..ضبط شاب أنهى حياة زوجته ضرباً حتى الموت بقنا
النقل تؤكد أهمية خط "الرورو"في نقل الحاصلات الزراعية إلى أوروبا عبر إيطاليا
أرسلها ترامب لإسرائيل.. خبير استراتيجي يكشف مفاجأة عن قنابل «إم كيه 84»
إعلام إسرائيلي: العثور على مزيد من العبوات الناسفة في تل أبيب وضواحيها
باحث: السلطة الفلسطينية تسعى لإعادة الوحدة بين الضفة وغزة
شاهد .. تل ابيب تحترق بعد انفجار 3 حافلات
الشناوي: لعبت أمام رونالدو وسواريز.. وفخور باللعب ضد ميسي
إعلام إسرائيلي: تشديد الإجراءات في مطار بن جوريون وفحص دقيق لجميع القادمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الحكومة تعلن نتائج استثمارات غير مباشرة بـ3,015 مليار دولار..اليوم

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي

اعلنت الحكومة عن نتائج استثمارات غير مباشرة في أدوات الدين المحلية من أجلي خزانة 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ152.3 مليار جنيه بما يعادل 3.015 مليار دولار.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية باعتبارها جهة اصدار تلك الأدوات المالية، إنها عهدت للبنك المركزي المصري بمهمة طرح تلك الاستثمارات لسداد الفجوة التمويلية بالخزانة العامة حيث استهدفت جذب 80 مليار جنيه منصافة بين الطرحين بحيث تكون قيمة كل طرح 40 مليارا.

كشف التقرير عن وصول جملة الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين للاستثمار في ذلك العطاء نحو 227 طلبا قدمه المستثمرون.

وصل حجم طلبات الاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 81.7 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه، بعدد 110 طلبا مقدما من جانب المستثمرين.

وبلغ نسبة متوسط الفائدة علي الطرح نحو 25.4% وأعلي عائد بنسبة 27.34% وأقل سعر بنسبة 23.51%.

ووصل حجم طلبات الاستثمار في أجل 182 يوما نحو 70.6 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه بإجمالي 117 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبلغ متوسط سعر الفائدة الاستثمار نحو 27.09% وأقل سعر بنسبة 28.94% و أعلي سعر بنسبة 33.5%

اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية البنك المركزي المصري الفجوة التمويلية أذون خزانة أجل 364 يوما أجلي 182 يوما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

زيادة المعاشات والمرتبات

موعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء.. يا ترى قبل رمضان ولا بعده؟

حالة الطقس غدا

أعنف موجة منذ بداية الشتاء.. تحول مفاجئ في حالة الطقس والأرصاد تحذر

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار والعملات بعد قرار البنك المركزي

الكويت - علم

قرار كويتي عاجل ضد الوافدين

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

ارشيفية

الداخلية تكشف تفاصيل مقتـ ل شخص على يد نجل عميد شرطة بالمعاش

ترشيحاتنا

الإجهاد العصبي

ماهو الإجهاد العصبي ؟.. وأهم أسبابه

المخ

عشان صحتك .. اعرف علاج أورام المخ الحميدة

القلق

لازم يتعالج .. اعرف أعراض مرض القلق

بالصور

طب الزقازيق تنظم ورشة عمل متخصصة في "غرسات الأسنان"

جانب من الورشة
جانب من الورشة
جانب من الورشة

مش مصدقة إن إنتي دي.. شيماء سيف تتصدر التريند لهذا السبب

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

أقوى 12 طريقة.. إليك علاج الجيوب الأنفية في المنزل

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

ابن بيولوجي.. ميساء مغربي تثير الجدل بتصريحاتها في أحدث ظهور

ميساء مغربي
ميساء مغربي
ميساء مغربي

فيديو

مدفع رمضان

قفلوا الشارع.. سيدة تفقد ابنتها في شبرا بسبب محمد رمضان

حورية فرغلى

كان فيلم وتحول لمسلسل.. حورية فرغلي بدور "سكينة" في بنات همام

رنا عبدالرحمن

رسائل جديدة خلال تسليم جثامين الإسرائيليين الأربعة.. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع مفاجئ.. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد