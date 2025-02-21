بديل البط بالبرتقال.. جدول أكلات رمضان بـ 30 فكرة شهية ومتنوعة

تحتار الكثير من النساء في البحث عن أكلات رمضان وتستغرق وقت كبير في التفكير خاصة أن أفكار الإفطار المعتادة أصبحت مكلفة.

وترغب النساء في الحصول على أفكار أكلات رمضان بشكل يومي لكي تتمكن من تقديم وجبات شهية ومغذية لأفراد اسرتها وفي نفس الوقت تكن غنية بالعناصر الغذائية التي تعوض ما فقده الجسم خلال ساعات الصيام.

نعرض لكم أفكار أكلات رمضان طوال الشهر الكريم من خلال تنسيق وجبات متنوعة بتكلفة متباينة حتى تناسب الجميع.



1 رمضان : صينية بط أو فراخ بالبرتقال ومحشي كرنب



2 رمضان: صينية مكرونة بالبشاميل مع طاجن خضار باللحمة أو الفراخ

3 رمضان: كبد وقوانص الفراخ مع ملوخية

4 رمضان: كفتة اقتصادية من الفراخ والبطاطس والخضار مع مكرونة.

5 رمضان: صينية لازانيا مع فراخ ستربس أو أجنحة ستربس

6 رمضان: حواوشي اقتصادى من الفراخ أو اللحمة المعصجة.

7 رمضان: محشي مشكل وطاجن تورلي باللحمة أو الفراخ

8 رمضان: طاجن بسلة بالجزر مع أرز بالشيعرية



9 رمضان: صينية بطاطس بالفراخ مع أرز أبيض وسلطة

10 رمضان: طاجن كبد وقوانص بالبطاطس والبصل والطماطم

11 رمضان: كفتة اقتصادية في الصلصة مع أرز.

12 رمضان: مقلوبة بالرز والخضار ونوع اللحوم المتوفر

13 رمضان: طاجن يخني باللحمة والخضار والخبز البلدي

14 رمضان: حمام كداب بالفريك مع ويكا صعيدي أو ملوخية

15 رمضان : صينية كفتة بالبطاطس والباذنجان في الفرن مع سلطة جرجير.

16 رمضان: شاورما فراخ مع تومية وبطاطس مقلية

17 رمضان: صينية جلاش باللحمة المفرومة أو الفراخ مع ملوخية

18 رمضان: محشي مشكل وبانيه

19 رمضان: فراخ مشوية وبامية ويكة

20 رمضان :سمك وأرز وسلطة

21 رمضان كبسة أرز بالفراخ

22 رمضان: فطيرة بلدي بالفراخ والخضار

23 رمضان: كفتة فراخ اقتصادية بالصلصة وملوخية أو أرز وسلطة

24 رمضان: طاجن تورلي باللحمة أو اللحمة المفرومة

25 رمضان مكرونة وبانيه وسلطة

26 رمضان كفتة فراخ اقتصادية بالوايت صوص مع شوربة كريمة خضرا

27 رمضان فتة شاورما سوري مع تومية وسلطة

28 رمضان فطيرة بالسجق

29 رمضان طاجن مكرونة بالدجاج مع مخلل باذنجان أو سلطة

30 رمضان صيادية سمك فيليه أو بلطى أو كشري مصري مع البيض