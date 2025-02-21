تامر عبد الحميد: مباراة الأهلي ضد الهلال سهلة.. وفوز الزمالك بالقمة سيكون مفاجأة

تحدث تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، عن قرعة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات لبرنامج ستاد المحور:"مباراة الأهلي أمام الهلال ستكون سهلة لأن الفريق السوداني يفقد جماهيره وهي نقطة قوته، عكس مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي التي ستكون صعبة للغاية".

وأضاف:"أتمنى أن يتواجد نادي الزمالك في دوري الأبطال مجددًا، ومن وجهة نظري مباراة الزمالك ستكون سهلة ولكن مباراة المصري أمام سيمبا ستكون صعبة للغاية".

وأكمل:"صن داونز دائمًا حظوظه تكون أعلى من الأهلي لذلك أتمنى أن يواجه الأحمر الترجي في حال تأهل لنصف النهائي، صن داونز دائمًا حظوظه تكون أعلى من الأهلي لذلك أتمنى أن يواجه الأحمر الترجي في حال تأهل لنصف النهائي".

وأردف:"مباراة الزمالك ستكون سهلة ولكن مباراة المصري أمام سيمبا ستكون صعبة للغاية".

واختتم حديثه قائلًا:"الزمالك لو فاز على الأهلي في القمة ستكون مفاجأة".