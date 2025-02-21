أدعية يوم الجمعة المستجابة.. كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

الدعاء يوم الجمعة من العبادات التي حثّ عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يحمل هذا اليوم فضائل عظيمة، ومن بينها ساعة الاستجابة التي يُستحب للمسلم اغتنامها بالدعاء والتضرّع إلى الله عز وجل.

ووردت في الأحاديث النبوية الشريفة إشارات إلى أهمية الدعاء في هذا اليوم المبارك، فهو من أفضل العبادات التي تقرّب العبد من ربه، وقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده بالاستجابة.

وتتنوع صيغ الأدعية التي يمكن أن يتوجه بها المسلم إلى الله في يوم الجمعة، وكلها تحمل معاني الرجاء والخضوع والتوكل على الله، فما هي أبرز الأدعية التي تريح القلب وتبعث في النفس الطمأنينة في هذا اليوم الفضيل؟

دعاء يوم الجمعة يريح القلب

حول الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلم يوم الجمعة لتفريج الكرب وراحة القلب، أوضح الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، أنه يُستحب للمسلم أن يتحرى ساعة الاستجابة في هذا اليوم المبارك، وأن يكثر من الدعاء بأدعية جامعة تحمل معاني الاستغفار والرجاء والتوكل على الله، ومن هذه الأدعية:

اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا استُرحمت به رحمت، وإذا استُفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين، اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، أستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعًا الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

أسأل الله في يوم الجمعة أن يحبّب صالح خلقه فيك، ومن يد نبيه يسقيك، وفي الجنة يؤويك، وبالرحمة يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه ينجيك، ومن شر الحاسدين يكفيك.

بسم الله أصبحنا وأمسينا، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.

يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، اللهم إني أدعوك لقلب قريب من قلبي، ارزقه ما يريد، وارزق قلبه ما يريد، واجعله لك كما تريد، اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

أدعية يوم الجمعة المستحبة

اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أغثني، أدعوك يا رب دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم، فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري أوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله.

اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه، رباه، أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعًا الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق.

اللهم إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلوا بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي، يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل لي في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، ومن فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، ومن أمامي نورًا، ومن خلفي نورًا، واجعل لي نورًا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر.

هذه الأدعية تحمل معاني الرجاء والتضرّع إلى الله، وتبعث الطمأنينة في القلب، ويُستحب للمسلم أن يتحرى ساعة الاستجابة يوم الجمعة، وأن يلح في الدعاء ويكثر من الاستغفار والذكر، راجيًا من الله القبول والاستجابة.