قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على الرجال الحذر.. عمل لو فعلته اليوم فلا جمعة لك
مد معارض “أهلا رمضان” لمدة أسبوع إضافي
دعاء الجمعة الثالثة من شعبان.. ردده يصب عليك الخير صباً ويفتح الأبواب المغلقة
احذر.. دار الإفتاء: تقبيل الزوجة يبطل الصيام في حالة واحدة
إصابة شقيقة وزير الكهرباء ومصرع زوجها في حادث تصادم
ما هو يوم الشك ولماذا حرم فقهاء صيامه؟ لا تصُمْه إلا في 3 حالات
اتحديت خالد يوسف.. ورانيا يوسف مش شايفها كدة خالص.. إبرام نشأت يفجّر مفاجآت.. فيديو
صبرت عليكم كتير .. بلاغ عاجل من خالد يوسف للنيابة والداخلية | إيه اللي حصل؟
بيدرسون: تشكيل حكومة سورية شاملة في مارس قد يساعد في رفع العقوبات
بعد انفجار الحافلات.. الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته في الضفة الغربية
محمد صلاح يتخطى رقم رونالدو في البريميرليج .. ويواصل التألق مع ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

احذر.. دار الإفتاء: تقبيل الزوجة يبطل الصيام في حالة واحدة

تقبيل الزوجة في نهار رمضان
تقبيل الزوجة في نهار رمضان
محمد صبري عبد الرحيم

هل يجوز تقبيل الزوجة في رمضان ؟  يسأل الكثير عن حكم تقيبل الرجل لزوجته في نهار رمضان، ورأى الفقهاء يجوز للرجل أن يقبل امرأته وهو صائم لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم، وأما فلا يفسد به الصوم في الأصح عن قولي أهل العلم لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم ولأنه شق التحرير منه . والواجب على المسلم حفظ بصره وجميع جوارحه عما يفسد به عليه صومه ، فإن كنت تتعمد رؤيك زوجتك على الحالة المذكورة مما يكون سبباً لتحريك شهوتك وقد يحصل إمناء بذلك فإن هذا يفسد صومك إذا خرج منك الإمساك والقضاء .
 

حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان

قالت دار الإفتاء، إن تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروهٌ للصائم عند جمهور الفقهاء؛ لِمَا قد يجر إليه من فساد الصوم، وتكون القبلة حرامًا إن غلب على ظنه أنه يُنْزِل بها، ولا يُكرَه التقبيل إن كان بغير قصد اللذة؛ كقصد الرحمة أو الوداع إلا إن كان الصائم لا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فلا حرج عليه.

واستشهدت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟»، بما روي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ" أخرجه مسلم في "صحيحه".

واستدلت أيضًا بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ" أخرجه أبو داود في "سننه".

ونقلت قول الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 355): [قال المصنف: تُكْرَهُ الْقُبْلَةُ عَلَى مَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَا تُكْرَهُ لِغَيْرِهِ، لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّيْخِ وَالشَّابِّ فِي ذَلِكَ؛ فَالِاعْتِبَارُ بِتَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْإِنْزَالِ، فَإِنْ حَرَّكَتْ شَهْوَةَ شَابٍّ أَوْ شَيْخٍ قَوِيٍّ كُرِهَتْ، وَإِنْ لَمْ تُحَرِّكْهَا لِشَيْخٍ أَوْ شَابٍّ ضَعِيفٍ لَمْ تُكْرَهْ، وَالْأَوْلَى تَرْكُهَا، وَسَوَاءٌ قَبَّلَ الْخَدَّ أَوْ الْفَمَ أَوْ غَيْرَهُمَا، وَهَكَذَا الْمُبَاشَرَةُ بِالْيَدِ وَالْمُعَانَقَةُ لَهُمَا حُكْمُ الْقُبْلَةِ، ثُمَّ الْكَرَاهَةُ فِي حَقِّ مَنْ حَرَّكَتْ شهوته كراهة تحريم عند المنصف وشيخه القاضي أبى الطيب والعبدري وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ آخَرُونَ: كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ مَا لَمْ يُنْزِلْ، وَصَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: الْأَصَحُّ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ، وَإِذَا قَبَّلَ وَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، سَوَاءٌ قُلْنَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ أَوْ تَنْزِيهٍ.

فَرْعٌ فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا كَرَاهَتُهَا لِمَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ، وَلَا تُكْرَهُ لِغَيْرِهِ، وَالْأَوْلَى تَرْكُهَا، فَإِنْ قَبَّلَ مَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ وَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ وَعَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ والحسن وأحمد وإسحق، قال: وكان سعد بن أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه لَا يَرَى بِالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا].

حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان تقبيل الزوجة تقبيل الزوجة في نهار رمضان هل يجوز تقبيل الزوجة في رمضان حكم تقيبل الرجل لزوجته في نهار رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

زيادة المعاشات والمرتبات

موعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء.. يا ترى قبل رمضان ولا بعده؟

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار والعملات بعد قرار البنك المركزي

حالة الطقس غدا

أعنف موجة منذ بداية الشتاء.. تحول مفاجئ في حالة الطقس والأرصاد تحذر

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

الكويت - علم

قرار كويتي عاجل ضد الوافدين

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

تركي ال الشبخ

بعد مفاجأة نقل مباريات الأهلي.. تركي آل الشيخ يفاجئ جماهير الهلال

ترشيحاتنا

تويوتا والوقود الهيدروجيني

تويوتا تكشف عن الجيل الثالث لخلايا الوقود الهيدروجيني .. رؤية مستقبلية في هذا المجال

قشقاى

Qashqai الجديدة بتقنية e-POWER.. ابتكار يغير قواعد اللعبة في سوق السيارات

قشقاى

e-POWER.. خطوة نحو مستقبل مستدام.. تفاصيل

بالصور

طب الزقازيق تنظم ورشة عمل متخصصة في "غرسات الأسنان"

جانب من الورشة
جانب من الورشة
جانب من الورشة

مش مصدقة إن إنتي دي.. شيماء سيف تتصدر التريند لهذا السبب

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

أقوى 12 طريقة.. إليك علاج الجيوب الأنفية في المنزل

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

ابن بيولوجي.. ميساء مغربي تثير الجدل بتصريحاتها في أحدث ظهور

ميساء مغربي
ميساء مغربي
ميساء مغربي

فيديو

قتلت زوجها

فضل في حضني.. قصة سيدة تخلصت من زوجها

مدفع رمضان

قفلوا الشارع.. سيدة تفقد ابنتها في شبرا بسبب محمد رمضان

حورية فرغلى

كان فيلم وتحول لمسلسل.. حورية فرغلي بدور "سكينة" في بنات همام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد