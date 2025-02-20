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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء بعد الفجر للرزق والفرج.. أفضل الكلمات المستحبة لتحقيق الأمنيات

دعاء بعد الفجر للرزق والفرج
دعاء بعد الفجر للرزق والفرج
عبد الرحمن محمد

يُعتبر الدعاء بعد صلاة الفجر من العبادات المستحبة التي يلجأ إليها المسلم في لحظات الهدوء والخشوع، حيث تعد هذه الأوقات من أكثر اللحظات استجابة للدعاء، ويسعى الكثيرون إلى ترديد دعاء بعد الفجر للرزق والفرج باعتباره وسيلة لطلب البركة، وسعة الرزق، وتفريج الهموم.

أدعية مستحبة بعد الفجر لجلب الرزق

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا توجد صيغة محددة للدعاء، لكن المسلم يمكنه أن يناجي الله بما يشاء، ومن الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الرزق:

"اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أُظلم."

"اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، فالق الحب والنوى، ارزقني رزقًا واسعًا مباركًا من فضلك ورحمتك."

"اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر."

"اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك."


دعاء بعد الفجر لتفريج الهم والكرب

"اللهم إنك قلت وقولك الحق: ادعوني أستجب لكم، فها أنا أدعوك يا كريم أن تفرج همي وتيسر أمري وترزقني من واسع فضلك."

"اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علي نعمتك بتفريج همي وكشف كربي."

"اللهم يا من رد يوسف إلى يعقوب بعد طول غياب، ويا من كشف الضر عن أيوب، فرج همي وأزل كربي برحمتك."


فضل الدعاء بعد صلاة الفجر

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الفجر وقت تنزل الرحمات واستجابة الدعوات، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داعٍ فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر."

كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار ثلاث مرات بعد الصلاة، ثم ترديد الدعاء:
"اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام."

المداومة على دعاء بعد الفجر للرزق والفرج من أعظم أسباب البركة في الحياة، فتحقيق الأماني وتيسير الأمور بيد الله وحده، والدعاء هو مفتاح الفرج لكل مسلم.

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