جاي من دمياط.. عفروتو يهاجم الحضري بسبب تصريحاته عن الأهلي

شن مصطفى عفروتو، لاعب النادي الأهلي السابق، هجومًا لاذعًا على عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، بسبب تصريحاته عن القلعة الحمراء.





وقال عفروتو في تصريحات عبر قناة النهار: "في ناس أكل عيشهم الكلام، وإنهم يطلعوا يخبطوا في الكابتن محمد الخطيب، والنادي الأهلي، هو كابتن عصام الحضري كان جاي منين؟، من نادي دمياط، اللي عمله هو النادي الأهلي، وممكن التعبير خانه".





وأضاف: "عصام الحضري كلاعب، محدش يقدر يتكلم عليه، لكن يا كابتن عصام لولا النادي الأهلي، مكنش لا أنا ولا أنت ولا أي حد عمل اسمه".





وتابع: "مش عارف ليه كابتن عصام بيقول كده، ممكن تكون مشاكل شخصية مع حد، ووارد يكون حد مسخنه، رغم أنه ليه خبرات كبيرة، وكان لازم يعمل زي الكابتن مصطفى عبده اللي مراحش ومجتلهوش دعوة ومتكلمش عادي".