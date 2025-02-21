قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو .. نشاط مكثف لـ الرئيس السيسي خلال زياته الرسمية إلى إسبانيا
3 وزراء يتابعون مع المحافظين جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية
13 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لـ مافيا الدولار
وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي
تغذية سليمة في رمضان.. نصائح علمية للطلاب والمراهقين من "قومي البحوث"
زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب الفلبين
إعلام عبري: اعتقال إسرائيلي مشتبه به بنقل من زرع العبوات الناسفة في الحافلات
موجة باردة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن الطقس
طلب خاص من أشرف بن شرقي قبل القمة.. وكولر يحسم موقف اللاعب
مرموش x مو صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي
سيطرة أو تفريغ| نتنياهو يسعى للتحكم في غزة.. حماس تخرج من المشهد.. وهذه أهداف القمة العربية
إجراءات مرورية مشددة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل حالة الطرق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

6 لاعبين.. غيابات الزمالك تضع بيسيرو في ورطة أمام الأهلي

غيابات الزمالك أمام الأهلي
غيابات الزمالك أمام الأهلي
حمزة شعيب

تتجه الأنظار نحو استاد القاهرة الدولي مساء غد السبت، لمتابعة مباراة القمة الكروية بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025.
 

موعد مباراة الأهلي والزمالك 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك غدا السبت على استاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

غيابات الزمالك أمام الأهلي


حمزة المثلوثي: بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

أحمد حمدي: تأهيل من إصابة الرباط الصليبي.

ناصر ماهر: لإيقافه لمدة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه مصري بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه لاعب من الفريق المنافس دون كرة، وفقًا للائحة.

شيكابالا : لعدم الجاهزية الفنية بعد إصابته بنزلة برد.

محمود جهاد: للإصابة بمزق في العضلة الخلفية. 

أحمد فتوح: يعاني فتوح من إصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

علم “صدى البلد” أن البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، سيُجري بعض تغييرات في تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي، وذلك في ظل الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق. 

كما سيشهد التشكيل عودة عدد من اللاعبين الذين أنهوا فترة إيقافهم، مثل محمد عواد ومصطفى شلبي ومحمد شحاتة.

التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة القمة 

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي (أحمد الجفالي)، سيف الجزيري، أحمد مصطفى زيزو.

الزمالك الأهلي والزمالك مباراة القمة غيابات الزمالك في مباراة القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

وزير الكهرباء

إصابة شقيقة وزير الكهرباء ومصرع زوجها في حادث تصادم

ارشيفية

إغلاق كباريهات وبارات وديسكوهات الجيزة خلال أيام.. اعرف السبب

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 21-2-2025

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

الحضري

جاي من دمياط.. عفروتو يهاجم الحضري بسبب تصريحاته عن الأهلي

انقطاع المياه

دبروا احتياجاتكم.. انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن 4 مناطق كبرى في الجيزة

الزمالك والاهلي

نجم الزمالك يكشف سر الخسارة من الأهلي بفعل فاعل

ترشيحاتنا

القطط

الأسباب الرئيسية وراء خربشة القطط لـ أثاث المنزل

الغدة الدرقية

غير فرط النشاط.. أنواع أمراض الغدة الدرقية

ماسك الطماطم والموز

بالطماطم والموز.. ماسك طبيعي يعيد الإشراق لبشرتك

بالصور

مواصفات سيارة فولفو ES90 السيدان الكهربائية قبل انطلاقها

فولفو ES90
فولفو ES90
فولفو ES90

زي المحلات.. طريقة عمل طاجن الملوخية بالجمبري

الملوخية بالجمبري
الملوخية بالجمبري
الملوخية بالجمبري

ميريام فارس تستعرض أناقتها بملابس كاجوال| صور

ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس

PV5.. أول فان كهربائية من كيا| صور

كيا PV5
كيا PV5
كيا PV5

فيديو

الفنانة إجلال زكي

اصيبت بورم .. و اتمني التمثيل امام تايسون .. اسرار فى حياة اجلال ذكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد