6 لاعبين.. غيابات الزمالك تضع بيسيرو في ورطة أمام الأهلي

تتجه الأنظار نحو استاد القاهرة الدولي مساء غد السبت، لمتابعة مباراة القمة الكروية بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025.



موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك غدا السبت على استاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

غيابات الزمالك أمام الأهلي



حمزة المثلوثي: بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

أحمد حمدي: تأهيل من إصابة الرباط الصليبي.

ناصر ماهر: لإيقافه لمدة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه مصري بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه لاعب من الفريق المنافس دون كرة، وفقًا للائحة.

شيكابالا : لعدم الجاهزية الفنية بعد إصابته بنزلة برد.

محمود جهاد: للإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

أحمد فتوح: يعاني فتوح من إصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

علم “صدى البلد” أن البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، سيُجري بعض تغييرات في تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي، وذلك في ظل الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق.

كما سيشهد التشكيل عودة عدد من اللاعبين الذين أنهوا فترة إيقافهم، مثل محمد عواد ومصطفى شلبي ومحمد شحاتة.

التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة القمة

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي (أحمد الجفالي)، سيف الجزيري، أحمد مصطفى زيزو.