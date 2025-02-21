عبد الواحد السيد يحذر لاعبي الزمالك من عقوبات صارمة قبل مباراة القمة

كشف الإعلامي جمال الغندور، عبر برنامجه ستاد المحور، عن تفاصيل جلسة خاصة عقدها عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، مع لاعبي الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلي في مباراة القمة المقبلة.

وخلال الاجتماع، طالب عبد الواحد السيد اللاعبين بالتركيز الكامل على المباراة، مشددًا على ضرورة تجنب الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى انتهاء اللقاء.

كما أكد مدير الكرة بنادي الزمالك أن أي مخالفة لهذه التعليمات، سواء من خلال تسريب أخبار المعسكر أو عدم الالتزام بالضوابط المحددة، ستقابل بعقوبات صارمة، خاصة أن المباراة تعتبر حاسمة في مسيرة الفريق نحو المنافسة على لقب الدوري.