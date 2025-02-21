لاعب الزمالك السابق: لم الشمل العامل الأساسي أمام الأهلي

وجه أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق، رسالة هامة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل لقاء القمة أمام الأهلي في الجولة الـ15 من الدوري الممتاز، مشددًا على أهمية الروح القتالية والرغبة في تحقيق الفوز.

وفي تصريحاته خلال برنامج “زملكاوي” مع الكابتن محمد صبري عبر قناة الزمالك، أكد يونس أن المباراة تمثل فرصة ذهبية أمام اللاعبين لاستعادة ثقة الجماهير والمصالحة معها، مشيرًا إلى أن الأداء القوي والإصرار سيكونان مفتاح النجاح في هذا التحدي الكبير.

وأضاف يونس أن لمّ الشمل داخل الفريق هو العامل الأهم قبل المواجهة، داعيًا اللاعبين إلى تحمل مسؤولية القميص الأبيض ورد الجميل للجماهير الوفية التي تساندهم دائمًا، مؤكدًا أن الانتصار سيعيد الثقة للفريق ويمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق الأهداف المنشودة.