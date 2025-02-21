الأسباب الرئيسية وراء خربشة القطط لـ أثاث المنزل

تُعد الخربشة جزءًا طبيعيًا من سلوك القطط، وتحدث لأسباب متعددة تتعلق بفطرتها واحتياجاتها، إذا كنت تمتلك قطة، قد تلاحظ أنها تحب تخربش الأثاث بشكل متكرر.

إليك بعض الأسباب الرئيسية وراء خربشة القطط لأثاث المنزل



-تحديد الحدود والإقليم

القطط تعتبر الخربشة وسيلة لتحديد حدودها والإعلان عن وجودها، في أقدام القطط توجد غدد عرقية تفرز روائح مميزة، وعند خربشة الأسطح، تترك القطة رائحتها الخاصة التي تنبه الحيوانات الأخرى بأنها تسيطر على المنطقة، هذا السلوك يكون أكثر وضوحًا إذا كانت القطة جديدة في المكان أو إذا كان هناك تغييرات في بيئتها.



- الحفاظ على صحة أظافرها

القطط تستخدم الخربشة لإبقاء أظافرها حادة وسليمة. عندما تخربش، تقوم القطة بتقشير الطبقة الخارجية من أظافرها، مما يساعد على الحفاظ على صحة أظافرها وتجنب نموها بشكل غير طبيعي.



- التخفيف من التوتر والملل

الخربشة هي أيضًا وسيلة للقطط للتعامل مع التوتر والملل، قد تشعر القطة بالقلق أو الإثارة بسبب تغيرات في بيئتها أو روتينها اليومي، الخربشة تمنحها وسيلة لتفريغ هذا التوتر بشكل طبيعي.



- التمدد والتمارين الرياضية

الخربشة تتيح للقطط تمديد عضلاتها الأمامية والظهرية، مما يساعد في الحفاظ على مرونتها وتقويتها، من خلال الخربشة، تقوم القطط بممارسة نوع من التمارين الرياضية التي تسهم في صحتها البدنية.



- التسلية واللعب

في بعض الأحيان، الخربشة تكون جزءًا من اللعب، القطط الصغيرة على وجه الخصوص قد تخربش للتسلية أو لاستكشاف بيئتها، قد تجد القطة متعة في الخربشة على الأسطح المختلفة واكتشاف نتائج تصرفاتها.

كيف يمكن التقليل من تدمير الأثاث؟



- توفير بدائل: ضع ألواح خربشة أو حبال مغطاة بالسجاد في أماكن مختلفة من المنزل، ليتمكن القط من تخربش عليها بدلاً من الأثاث.

- استخدام رذاذ مضاد: يمكن استخدام رذاذ مضاد للخربشة مصمم خصيصًا للقطط، والذي يترك رائحة لا تحبها القطط وتقلل من رغبتها في الخربشة.

-العناية بالأظافر: قم بقص أظافر القط بانتظام لتقليل الأضرار الناتجة عن الخربشة، خاصة إذا كانت القطط تعيش داخل المنزل فقط.

-التحفيز الذهني والجسدي: قد يساعد توفير ألعاب أو أنشطة محفزة في تقليل الخربشة العشوائية الناتجة عن الملل أو التوتر.

الخربشة هي جزء طبيعي من سلوك القطط، ومع بعض التدابير الوقائية، يمكن توجيه هذه العادة إلى السلوكيات الأكثر ملاءمة دون الإضرار بأثاث المنزل.



المصدر: freemalaysiatoday