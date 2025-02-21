قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية بحضور قادة الخليج والأردن
طقس بارد في القاهرة.. تعرف على حالة الجو عربيا وعالميا
بشاير رمضان.. انخفاض طفيف بأسعار الدواجن اليوم الجمعة 21 فبراير 2025
أنظار العالم تتجه لأسوان غدا.. 33 قرنا والشمس لم تخلف موعدها مع معبد أبوسمبل
انخفاض واضح.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم
أول تعليق من نتنياهو على عدم إعادة حماس جثمان شيري بيباس
بداية الموجة الباردة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة تبدأ اليوم
الجلمود تصل الأردن.. موجة صقيع تضرب دول الخليج
الخارجية الأمريكية: اجتماع مرتقب بين ترامب وبوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع في مباراة القمة غداً
الدعاء المستجاب وقت نزول المطر لقضاء الحاجة.. ردده الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الأسباب الرئيسية وراء خربشة القطط لـ أثاث المنزل

القطط
القطط
هاجر هانئ

تُعد الخربشة جزءًا طبيعيًا من سلوك القطط، وتحدث لأسباب متعددة تتعلق بفطرتها واحتياجاتها، إذا كنت تمتلك قطة، قد تلاحظ أنها تحب تخربش الأثاث بشكل متكرر.

إليك بعض الأسباب الرئيسية وراء خربشة القطط لأثاث المنزل


-تحديد الحدود والإقليم
القطط تعتبر الخربشة وسيلة لتحديد حدودها والإعلان عن وجودها، في أقدام القطط توجد غدد عرقية تفرز روائح مميزة، وعند خربشة الأسطح، تترك القطة رائحتها الخاصة التي تنبه الحيوانات الأخرى بأنها تسيطر على المنطقة، هذا السلوك يكون أكثر وضوحًا إذا كانت القطة جديدة في المكان أو إذا كان هناك تغييرات في بيئتها.


- الحفاظ على صحة أظافرها
القطط تستخدم الخربشة لإبقاء أظافرها حادة وسليمة. عندما تخربش، تقوم القطة بتقشير الطبقة الخارجية من أظافرها، مما يساعد على الحفاظ على صحة أظافرها وتجنب نموها بشكل غير طبيعي.


- التخفيف من التوتر والملل
الخربشة هي أيضًا وسيلة للقطط للتعامل مع التوتر والملل، قد تشعر القطة بالقلق أو الإثارة بسبب تغيرات في بيئتها أو روتينها اليومي، الخربشة تمنحها وسيلة لتفريغ هذا التوتر بشكل طبيعي.


- التمدد والتمارين الرياضية
الخربشة تتيح للقطط تمديد عضلاتها الأمامية والظهرية، مما يساعد في الحفاظ على مرونتها وتقويتها، من خلال الخربشة، تقوم القطط بممارسة نوع من التمارين الرياضية التي تسهم في صحتها البدنية.


- التسلية واللعب
في بعض الأحيان، الخربشة تكون جزءًا من اللعب، القطط الصغيرة على وجه الخصوص قد تخربش للتسلية أو لاستكشاف بيئتها، قد تجد القطة متعة في الخربشة على الأسطح المختلفة واكتشاف نتائج تصرفاتها.

كيف يمكن التقليل من تدمير الأثاث؟


- توفير بدائل: ضع ألواح خربشة أو حبال مغطاة بالسجاد في أماكن مختلفة من المنزل، ليتمكن القط من تخربش عليها بدلاً من الأثاث.
- استخدام رذاذ مضاد: يمكن استخدام رذاذ مضاد للخربشة مصمم خصيصًا للقطط، والذي يترك رائحة لا تحبها القطط وتقلل من رغبتها في الخربشة.
-العناية بالأظافر: قم بقص أظافر القط بانتظام لتقليل الأضرار الناتجة عن الخربشة، خاصة إذا كانت القطط تعيش داخل المنزل فقط.
-التحفيز الذهني والجسدي: قد يساعد توفير ألعاب أو أنشطة محفزة في تقليل الخربشة العشوائية الناتجة عن الملل أو التوتر.

الخربشة هي جزء طبيعي من سلوك القطط، ومع بعض التدابير الوقائية، يمكن توجيه هذه العادة إلى السلوكيات الأكثر ملاءمة دون الإضرار بأثاث المنزل.
 

المصدر: freemalaysiatoday

قطة القطط الخربشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

وزير الكهرباء

إصابة شقيقة وزير الكهرباء ومصرع زوجها في حادث تصادم

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 21-2-2025

بعد تثبيت سعر الفائدة.. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM

بعد تثبيت سعر الفائدة .. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM؟

الحضري

جاي من دمياط.. عفروتو يهاجم الحضري بسبب تصريحاته عن الأهلي

بيان جديد من الإسكان للمتقدمين لشقق سكن لكل المصريين 5

بعد فرز طلبات «سكن لكل المصريين 5» طريقة التظلم على النتيجة فور ظهورها

الأهلي

الكشافة يراقبوه| الأهلي يقترب من ضم "بن شرقي" الجديد.. من هو؟

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

محمد مجدي أفشة

أفشة يوجه رسالة لـ عماد متعب عبر إنستجرام

النصر السعودي

النصر يستدرج الاتفاق لمواصلة الانتصارات في الدوري السعودي

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

بالصور

ميريام فارس تستعرض أناقتها بملابس كاجوال| صور

ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس

PV5.. أول فان كهربائية من كيا| صور

كيا PV5
كيا PV5
كيا PV5

برشاقة لافتة.. روبي تثير الجدل في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرصيا؟

القرصيا
القرصيا
القرصيا

فيديو

رامز ايلون مصر

اعترفوا على نفسهم.. نجوم أعلنوا انضمامهم لبرنامج رامز إيلون مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد