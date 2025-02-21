برشاقة لافتة.. روبي تثير الجدل في أحدث ظهور

حرصت الفنانة روبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

تألقت روبي في الصور بإطلالة كشفت عن رشاقتها الملحوظة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش الأسود الذي جمع بين الستان و بعض التطريزات الجذابة.

تزينت روبي ببعض المجوهرات البسيطة و الغير مبالغ فيها مما كشف عن ذوقها الراقي و الأنيق ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت روبي بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.