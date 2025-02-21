قبل رمضان .. هل يؤثر الصيام على الرضاعة الطبيعية وصحة الأم والطفل؟

يستمر صيام شهر رمضان الكريم لمدة شهر كامل، ويتطلب الصيام (عدم تناول الطعام أو الشراب) من شروق الشمس إلى غروبها، ويمكن أن تتراوح مدة الصيام اليومي من 12 إلى 16 ساعة.

ترغب العديد من الأمهات في صيام شهر رمضان المبارك، ولكن هل يؤثر الصيام على الأمهات المرضعات خلال شهر رمضان الكريم؟

هناك الكثير من الأطفال الذين تصوم أمهاتهم كل عام دون أي تأثير على صحتهم أو رفاهيتهم.

تشير الأبحاث التي تبحث في تكوين حليب الأم أثناء الصيام وبعده إلى ما يلي:

لا تحدث تغييرات كبيرة في محتوى الطاقة أو العناصر الغذائية الأساسية في حليب الثدي أثناء الصيام وبعده، ولا يوجد تأثير على نمو الطفل.

قد تحدث تغييرات قصيرة المدى في بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في حليب الثدي أثناء الصيام.

ورغم أن معظم الأبحاث ركزت على صيام النساء في شهر رمضان، فإن هذه النتائج قد تطمئن أيضاً النساء اللواتي يصومن في أشكال أخرى من الشهر.

إمداد حليب الثدي أثناء الصيام

لا يؤثر الصيام عادةً على إدرار حليب الثدي، ويمكن أن ينخفض ​​إدرار الحليب في حالة الجفاف الشديد، لكن الأبحاث تخبرنا أن الصيام قصير المدى لا يؤثر على كمية الحليب التي تنتجينها.

نصائح للصيام أثناء الرضاعة الطبيعية

من المرجح أن تتمكن الأمهات الأصحاء من التعامل بشكل جيد مع الصيام قصير المدى، ومع ذلك، فمن الأفضل دائمًا استشارة طبيبك قبل الصيام.

إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية وتصومين، فسوف يرضع طفلك رضاعة طبيعية كالمعتاد في يوم الصيام، ولكن قد يرضع أكثر في اليوم التالي أو اليومين التاليين.

قد ترغبين في شرب المزيد من السوائل (يفضل الماء) لمدة يوم أو يومين قبل الصيام، يساعدك هذا على ترطيب جسمك جيدًا عند بدء الصيام، قد ترغب الأمهات المسلمات أيضًا في شرب المزيد من السوائل خلال أوقات عدم الصيام.

كما تتجنب بعض الأمهات أيضًا الأطعمة المالحة والحارة لبضعة أيام قبل الصيام لأنها قد تجعلك تشعرين بالعطش، وقد يكون من المفيد أيضًا تجنب الكافيين.

يفضل القيام بأنشطة أقل والابتعاد عن الحرارة قدر الإمكان أثناء الصيام.

يمكنك التأكد من أن طفلك يظل رطبًا جيدًا عن طريق الاستمرار في الرضاعة الطبيعية بشكل طبيعي والتحقق من كمية الحفاضات التي يغيرها.

المصدر breastfeeding