قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإسرائيلية بعد إرسال جثة مجهولة الهوية: حماس تخدعنا
قبل رمضان .. هل يؤثر الصيام على الرضاعة الطبيعية وصحة الأم والطفل؟
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
دبروا احتياجاتكم.. انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن 4 مناطق كبرى في الجيزة
8 ناشئين مصريين يتواجدون في مانشستر سيتي.. تفاصيل
بالخط العربي| رمز جديد للريال السعودي لأول مرة.. ما القصة؟
منها مصر.. الإدارة السورية الجديدة ترفع رسوم التأشيرات لعدد من الدول
الأرصاد تحذر: موجة برد قارس تضرب البلاد.. انخفاض كبير في الحرارة
أخبار العالم| تفجيرات تستهدف تل أبيب.. جيش الاحتلال يغلق مداخل الضفة.. ونتنياهو يوجه بشن عملية مكثفة
نداء عاجل من نقابة الأطباء لشيخ الأزهر ووزير التعليم العالي
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 20-2-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل رمضان .. هل يؤثر الصيام على الرضاعة الطبيعية وصحة الأم والطفل؟

الرضاعة والصيام
الرضاعة والصيام
نهى هجرس

يستمر صيام شهر رمضان الكريم لمدة شهر كامل، ويتطلب الصيام (عدم تناول الطعام أو الشراب) من شروق الشمس إلى غروبها، ويمكن أن تتراوح مدة الصيام اليومي من 12 إلى 16 ساعة.

ترغب العديد من الأمهات في صيام شهر رمضان المبارك، ولكن هل يؤثر الصيام على الأمهات المرضعات خلال شهر رمضان الكريم؟

هناك الكثير من الأطفال الذين تصوم أمهاتهم كل عام دون أي تأثير على صحتهم أو رفاهيتهم.

تشير الأبحاث التي تبحث في تكوين حليب الأم أثناء الصيام وبعده إلى ما يلي:

لا تحدث تغييرات كبيرة في محتوى الطاقة أو العناصر الغذائية الأساسية في حليب الثدي أثناء الصيام وبعده، ولا يوجد تأثير على نمو الطفل.

قد تحدث تغييرات قصيرة المدى في بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في حليب الثدي أثناء الصيام.

ورغم أن معظم الأبحاث ركزت على صيام النساء في شهر رمضان، فإن هذه النتائج قد تطمئن أيضاً النساء اللواتي يصومن في أشكال أخرى من الشهر. 

إمداد حليب الثدي أثناء الصيام 

لا يؤثر الصيام عادةً على إدرار حليب الثدي، ويمكن أن ينخفض ​​إدرار الحليب في حالة الجفاف الشديد، لكن الأبحاث تخبرنا أن الصيام قصير المدى لا يؤثر على كمية الحليب التي تنتجينها.

نصائح للصيام أثناء الرضاعة الطبيعية

من المرجح أن تتمكن الأمهات الأصحاء من التعامل بشكل جيد مع الصيام قصير المدى، ومع ذلك، فمن الأفضل دائمًا استشارة طبيبك قبل الصيام.

إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية وتصومين، فسوف يرضع طفلك رضاعة طبيعية كالمعتاد في يوم الصيام، ولكن قد يرضع أكثر في اليوم التالي أو اليومين التاليين. 

قد ترغبين في شرب المزيد من السوائل (يفضل الماء) لمدة يوم أو يومين قبل الصيام، يساعدك هذا على ترطيب جسمك جيدًا عند بدء الصيام، قد ترغب الأمهات المسلمات أيضًا في شرب المزيد من السوائل خلال أوقات عدم الصيام.

كما تتجنب بعض الأمهات أيضًا الأطعمة المالحة والحارة لبضعة أيام قبل الصيام لأنها قد تجعلك تشعرين بالعطش، وقد يكون من المفيد أيضًا تجنب الكافيين.

يفضل القيام بأنشطة أقل والابتعاد عن الحرارة قدر الإمكان أثناء الصيام.

يمكنك التأكد من أن طفلك يظل رطبًا جيدًا عن طريق الاستمرار في الرضاعة الطبيعية بشكل طبيعي والتحقق من  كمية الحفاضات التي يغيرها.  

المصدر breastfeeding

رمضان الفيتامينات صيام شهر رمضان حليب الأم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار والعملات بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

تركي ال الشبخ

بعد مفاجأة نقل مباريات الأهلي.. تركي آل الشيخ يفاجئ جماهير الهلال

وزير الكهرباء

إصابة شقيقة وزير الكهرباء ومصرع زوجها في حادث تصادم

نبيلة عبيد وفريدة سيف النصر

مش قيمتك .. فريدة سيف النصر تنتقد نبيلة عبيد لهذا السبب

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 21-2-2025

بعد تثبيت سعر الفائدة.. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM

بعد تثبيت سعر الفائدة .. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM؟

ترشيحاتنا

ما يجب فعله قبل الفجر

ما يجب فعله قبل الفجر بساعة؟.. 7 أعمال تجمع لك الخيرات كلها

السباحة

حكم شرب الماء بدون قصد أثناء السباحة في رمضان.. الإفتاء تحذر

وكيل الأزهر

وكيل الأزهر ينعى وزير الإصلاح الأسبق في إندونيسيا

بالصور

برشاقة لافتة.. روبي تثير الجدل في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرصيا؟

القرصيا
القرصيا
القرصيا

بديل البط بالبرتقال.. جدول أكلات رمضان بـ 30 فكرة شهية ومتنوعة

اكلات رمضان
اكلات رمضان
اكلات رمضان

فيديو

رامز ايلون مصر

اعترفوا على نفسهم.. نجوم أعلنوا انضمامهم لبرنامج رامز إيلون مصر

قتلت زوجها

فضل في حضني.. قصة سيدة تخلصت من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد