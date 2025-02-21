بشاير رمضان.. انخفاض طفيف بأسعار الدواجن اليوم الجمعة 21 فبراير 2025

شهدت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء، قبل رمضان انخفاضاً اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، بعد أن شهدت أسعار الدواجن والبيض تقلبات بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية.

سعر الفراخ البلدي

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك نحو 128.2 جنيه، حيث تراوحت الأسعار بين 100 جنيه و 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 90 إلى 91 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة ما بين 97 إلى 98 جنيهًا، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق.

أسعار الدواجن في السلاسل الغذائية والمحلات التجارية

- سعر كيلو صدور دجاج طازجة "روستي" بلغ 280 جنيهًا.

- سعر صدور دجاج بالعظم طازجة "فرازة" وزن 900 جرام بلغ 160 جنيهًا.

- سعر دبوس دجاج طازج "فرازة" وزن 900 جرام بلغ 140 جنيهًا.

- سعر دجاجة كاملة طازجة "فرازة" وزن 950 إلى 1000 جرام بلغ 185 جنيهًا.

- سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو بلغ 293 جنيهًا.

- سعر كيلو أوراك دجاج "تمري" بلغ 175 جنيهًا.

- سعر كيلو الوراك الطازجة "روستي" بلغ نحو 130 جنيهًا.

- سعر دجاجة كاملة طازجة "روستي" وزن من 1000 إلى 1100 جرام بلغ 160 جنيهًا.



أسعار البانيه اليوم

- سعر بانيه دجاج طازج "فرازة" وزن 900 جرام بلغ 280 جنيهًا.

- سعر كيلو بانيه دجاج طازج بلغ 260 جنيهًا.

- سعر كيلو بانيه دجاج فريش "تمري" بلغ 350 جنيهًا.

- سعر بانيه دجاج فريش "الوطنية" وزن كيلو بلغ 310 جنيهات.

أسعار الفراخ الحمراء

- سجل سعر كيلو الفراخ الأحمر البياض 75 جنيهًا، وتتراوح أسعاره في الأسواق بين 80 إلى 85 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ الساسو الأحمر 100 جنيه، وتتراوح أسعاره في الأسواق بين 105 إلى 110 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ الساسو الرزي في المزارع 107 جنيهًا، وتتراوح أسعاره في الأسواق بين 110 إلى 115 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

- سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 60 جنيهًا، وتتراوح أسعاره في الأسواق بين 65 و70 جنيهًا.

سعر الكتكوت

- تراوح سعر الكتكوت الأهالي بين 40 و45 جنيهًا.

- تراوح سعر الكتكوت الشركات بين 47 و50 جنيهًا.

أسعار البيض

- سعر كرتونة البيض الأحمر جملة بلغ 156 جنيهًا، ويُباع للمستهلك بنحو 160 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض الأبيض جملة بلغ 155 جنيهًا، ويُباع للمستهلك بنحو 158 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض البلدي جملة بلغ 140 جنيهًا، ويُباع للمستهلك بنحو 145 جنيهًا.