قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية بحضور قادة الخليج والأردن
طقس بارد في القاهرة.. تعرف على حالة الجو عربيا وعالميا
بشاير رمضان.. انخفاض طفيف بأسعار الدواجن اليوم الجمعة 21 فبراير 2025
أنظار العالم تتجه لأسوان غدا.. 33 قرنا والشمس لم تخلف موعدها مع معبد أبوسمبل
انخفاض واضح.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم
أول تعليق من نتنياهو على عدم إعادة حماس جثمان شيري بيباس
بداية الموجة الباردة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة تبدأ اليوم
الجلمود تصل الأردن.. موجة صقيع تضرب دول الخليج
الخارجية الأمريكية: اجتماع مرتقب بين ترامب وبوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع في مباراة القمة غداً
الدعاء المستجاب وقت نزول المطر لقضاء الحاجة.. ردده الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشاير رمضان.. انخفاض طفيف بأسعار الدواجن اليوم الجمعة 21 فبراير 2025

أسعار الفراخ والبيض
أسعار الفراخ والبيض
محمد غالي

شهدت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء، قبل رمضان انخفاضاً اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، بعد أن شهدت أسعار الدواجن والبيض تقلبات بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية.

سعر الفراخ البلدي

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك نحو 128.2 جنيه، حيث تراوحت الأسعار بين 100 جنيه و 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 90 إلى 91 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة ما بين 97 إلى 98 جنيهًا، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق.

أسعار الدواجن في السلاسل الغذائية والمحلات التجارية

- سعر كيلو صدور دجاج طازجة "روستي" بلغ 280 جنيهًا.
- سعر صدور دجاج بالعظم طازجة "فرازة" وزن 900 جرام بلغ 160 جنيهًا.
- سعر دبوس دجاج طازج "فرازة" وزن 900 جرام بلغ 140 جنيهًا.
- سعر دجاجة كاملة طازجة "فرازة" وزن 950 إلى 1000 جرام بلغ 185 جنيهًا.
- سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو بلغ 293 جنيهًا.
- سعر كيلو أوراك دجاج "تمري" بلغ 175 جنيهًا.

- سعر كيلو الوراك الطازجة "روستي" بلغ نحو 130 جنيهًا.
- سعر دجاجة كاملة طازجة "روستي" وزن من 1000 إلى 1100 جرام بلغ 160 جنيهًا.
 

أسعار البانيه اليوم

- سعر بانيه دجاج طازج "فرازة" وزن 900 جرام بلغ 280 جنيهًا.
- سعر كيلو بانيه دجاج طازج بلغ 260 جنيهًا.
- سعر كيلو بانيه دجاج فريش "تمري" بلغ 350 جنيهًا.
- سعر بانيه دجاج فريش "الوطنية" وزن كيلو بلغ 310 جنيهات.

أسعار الفراخ الحمراء

- سجل سعر كيلو الفراخ الأحمر البياض 75 جنيهًا، وتتراوح أسعاره في الأسواق بين 80 إلى 85 جنيهًا.
- سجل سعر كيلو الفراخ الساسو الأحمر 100 جنيه، وتتراوح أسعاره في الأسواق بين 105 إلى 110 جنيهًا.
- سجل سعر كيلو الفراخ الساسو الرزي في المزارع 107 جنيهًا، وتتراوح أسعاره في الأسواق بين 110 إلى 115 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

- سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 60 جنيهًا، وتتراوح أسعاره في الأسواق بين 65 و70 جنيهًا.

سعر الكتكوت

- تراوح سعر الكتكوت الأهالي بين 40 و45 جنيهًا.
- تراوح سعر الكتكوت الشركات بين 47 و50 جنيهًا.

أسعار البيض

- سعر كرتونة البيض الأحمر جملة بلغ 156 جنيهًا، ويُباع للمستهلك بنحو 160 جنيهًا.
- سعر كرتونة البيض الأبيض جملة بلغ 155 جنيهًا، ويُباع للمستهلك بنحو 158 جنيهًا.
- سعر كرتونة البيض البلدي جملة بلغ 140 جنيهًا، ويُباع للمستهلك بنحو 145 جنيهًا.

أسعار الدواجن أسعار الفراخ سعر الفراخ البلدي سعر الكتكوت الفراخ البيضاء أسعار البانيه أسعار الفراخ البيضاء أسعار الفراخ البيضاء اليوم أسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

وزير الكهرباء

إصابة شقيقة وزير الكهرباء ومصرع زوجها في حادث تصادم

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 21-2-2025

بعد تثبيت سعر الفائدة.. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM

بعد تثبيت سعر الفائدة .. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM؟

الحضري

جاي من دمياط.. عفروتو يهاجم الحضري بسبب تصريحاته عن الأهلي

بيان جديد من الإسكان للمتقدمين لشقق سكن لكل المصريين 5

بعد فرز طلبات «سكن لكل المصريين 5» طريقة التظلم على النتيجة فور ظهورها

الأهلي

الكشافة يراقبوه| الأهلي يقترب من ضم "بن شرقي" الجديد.. من هو؟

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

منحة العمالة غير المنتظمة

دعم حكومي جديد بـ1000 جنيه .. منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة| التفاصيل

صورة أرشيفية

للي بيسأل| مواعيد عمل المخابز البلدية في شهر رمضان.. تفاصيل

مفاجأة سارة من التموين وقرار جديد ينفذ في جميع المحافظات

مفاجأة سارة من التموين| قرار جديد ينفذ في جميع المحافظات قبيل رمضان

بالصور

ميريام فارس تستعرض أناقتها بملابس كاجوال| صور

ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس

PV5.. أول فان كهربائية من كيا| صور

كيا PV5
كيا PV5
كيا PV5

برشاقة لافتة.. روبي تثير الجدل في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرصيا؟

القرصيا
القرصيا
القرصيا

فيديو

رامز ايلون مصر

اعترفوا على نفسهم.. نجوم أعلنوا انضمامهم لبرنامج رامز إيلون مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد