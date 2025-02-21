انخفاض واضح.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 21 فبراير 2025.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى والصغرى

القاهرة 17 11

شلاتين 23 15

الإسكندرية 16 11

مطروح 15 11

بورسعيد 18 12

حلايب 22 16

أسوان 25 12

وتشهد حالة الطقس على البلاد اليوم الجمعة، موجة باردة نهاراً شديدة البرودة ليلا، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة على أغلب الأنحاء.

وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى 17 درجة بينما تسجل السواحل الشمالية 15 درجة.

من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.