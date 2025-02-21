بعد تثبيت الفائدة.. آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

نستعرض آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة بعد إعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة.

سعر الريال في مصرف أبوظبى الإسلامي اليوم

الشراء: 13.489 جنيه

البيع: 13.513 جنيه

في مصرف أبوظبى الإسلامي، يبلغ سعر الشراء 13.489 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.513 جنيه.

سعر الريال في اتش اس بى سى HSBC اليوم

الشراء: 13.480 جنيه

البيع: 13.510 جنيه

في اتش اس بى سى HSBC، يبلغ سعر الشراء 13.480 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.510 جنيه.

سعر الريال في المصرف العربى الدولى اليوم

الشراء: 13.468 جنيه

البيع: 13.494 جنيه

في المصرف العربى الدولى، يبلغ سعر الشراء 13.468 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.494 جنيه.

سعر الريال في البنك المركزى المصرى اليوم

الشراء: 13.465 جنيه

البيع: 13.502 جنيه

في البنك المركزى المصرى، يبلغ سعر الشراء 13.465 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.502 جنيه.

سعر الريال في بنك التعمير والإسكان اليوم

الشراء: 13.455 جنيه

البيع: 13.525 جنيه

في بنك التعمير والإسكان، يبلغ سعر الشراء 13.455 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.525 جنيه.

سعر الريال في ميد بنك اليوم

الشراء: 13.453 جنيه

البيع: 13.533 جنيه

في ميد بنك، يبلغ سعر الشراء 13.453 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.533 جنيه.

سعر الريال في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) اليوم

الشراء: 13.444 جنيه

البيع: 13.471 جنيه

في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)، يبلغ سعر الشراء 13.444 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.471 جنيه.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم

الشراء: 13.444 جنيه

البيع: 13.495 جنيه

في البنك التجاري الدولي (CIB)، يبلغ سعر الشراء 13.444 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.495 جنيه.

سعر الريال في البنك المصرى الخليجى اليوم

الشراء: 13.443 جنيه

البيع: 13.470 جنيه

في البنك المصرى الخليجى، يبلغ سعر الشراء 13.443 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.470 جنيه.

سعر الريال في بنك الإسكندرية اليوم

الشراء: 13.441 جنيه

البيع: 13.495 جنيه

في بنك الإسكندرية، يبلغ سعر الشراء 13.441 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.495 جنيه.

سعر الريال في البنك الأهلي المصري اليوم

الشراء: 13.420 جنيه

البيع: 13.495 جنيه

في البنك الأهلي المصري، يبلغ سعر الشراء 13.420 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.495 جنيه.

سعر الريال في بنك مصر اليوم

الشراء: 13.420 جنيه

البيع: 13.495 جنيه

في بنك مصر، يبلغ سعر الشراء 13.420 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.495 جنيه.

سعر الريال في بنك قناة السويس اليوم

الشراء: 13.414 جنيه

البيع: 13.502 جنيه

في بنك قناة السويس، يبلغ سعر الشراء 13.414 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.502 جنيه.

سعر الريال في كريدى أجريكول اليوم

الشراء: 13.400 جنيه

البيع: 13.500 جنيه

في كريدى أجريكول، يبلغ سعر الشراء 13.400 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.500 جنيه.

سعر الريال في بنك البركة اليوم

الشراء: 13.398 جنيه

البيع: 13.493 جنيه

في بنك البركة، يبلغ سعر الشراء 13.398 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.493 جنيه.

سعر الريال في بنك الكويت الوطني NBK اليوم

الشراء: 13.382 جنيه

البيع: 13.513 جنيه

في بنك الكويت الوطني NBK، يبلغ سعر الشراء 13.382 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.513 جنيه.

سعر الريال في بنك التنمية الصناعية اليوم

الشراء: 13.338 جنيه

البيع: 13.579 جنيه

في بنك التنمية الصناعية، يبلغ سعر الشراء 13.338 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.579 جنيه.

سعر الريال في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية اليوم

الشراء: 13.270 جنيه

البيع: 13.500 جنيه

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، يبلغ سعر الشراء 13.270 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.500 جنيه.

سعر الريال في QNB الأهلي اليوم

الشراء: 13.246 جنيه

البيع: 13.277 جنيه

في QNB الأهلي، يبلغ سعر الشراء 13.246 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.277 جنيه.

سعر الريال في البنك العقاري المصري العربي اليوم

الشراء: 13.117 جنيه

البيع: 13.493 جنيه

في البنك العقاري المصري العربي، يبلغ سعر الشراء 13.117 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.493 جنيه.

سعر الريال في المصرف المتحد اليوم

الشراء: 13.022 جنيه

البيع: 13.493 جنيه

في المصرف المتحد، يبلغ سعر الشراء 13.022 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 13.493 جنيه.