بسبب خلافات مالية .. عاطل يطلق النار علي رجل وسيدة في المنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية من ضبط عاطل بمركز السادات عقب اطلاقه طلقات خرطوش على رجل وسيدة زوجة شقيق المجني عليه وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بإطلاق عاطل طلقات خرطوش علي رجل وسيدة بقرية كفر داود الجديدة التابعة للمركز.

بالانتقال تبين إصابة كلا من “ ط.ع ” 45 سنة مصاب بطلق خرطوش بالصدر والبطن وزوجه شقيقه “ ن.ج” 40 سنة مصابة بطلق خرطوش باليد اليسرى، وتم نقلهم إلي المستشفي.

فيما تم ضبط المتهم الذي اعترف بإطلاق طلقات خرطوش بسبب خلافات مالية بينهما.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.