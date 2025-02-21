قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. القسام تفرج عن 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة
الصحة تنظم ماراثون رياضي تزامنا مع اليوم العالمي للأمراض النادرة
ليتوانيا: نقدر موقف مصر الثابت الرافض لتهجير سكان غزة
فيديو .. نشاط مكثف لـ الرئيس السيسي خلال زياته الرسمية إلى إسبانيا
صبحي أم عواد.. بيسيرو يستقر على حارس الزمالك أمام الأهلي
الصحة: إجراءات فورية لتوفير الصبغة لجهاز الأشعة المقطعية بمستشفى حلوان
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بالسنطة محافظة الغربية
الحركة الوطنية يفتتح معرض محاربة الغلاء.. وإقبال كبير من المواطنين| صور
3 وزراء يتابعون مع المحافظين جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية
13 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لـ مافيا الدولار
وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي
تغذية سليمة في رمضان.. نصائح علمية للطلاب والمراهقين من "قومي البحوث"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب خلافات مالية .. عاطل يطلق النار علي رجل وسيدة في المنوفية

عاطل يطلق النار في المنوفية
عاطل يطلق النار في المنوفية
مروة فاضل

تمكنت قوات أمن المنوفية من ضبط عاطل بمركز السادات عقب اطلاقه طلقات خرطوش على رجل وسيدة زوجة شقيق المجني عليه وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بإطلاق عاطل طلقات خرطوش علي رجل وسيدة بقرية كفر داود الجديدة التابعة للمركز.

بالانتقال تبين إصابة كلا من “ ط.ع ” 45 سنة مصاب بطلق خرطوش بالصدر والبطن وزوجه شقيقه “ ن.ج” 40 سنة مصابة بطلق خرطوش باليد اليسرى، وتم نقلهم إلي المستشفي.

فيما تم ضبط المتهم الذي اعترف بإطلاق طلقات خرطوش بسبب خلافات مالية بينهما.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

المنوفية السادات محافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

ارشيفية

إغلاق كباريهات وبارات وديسكوهات الجيزة خلال أيام.. اعرف السبب

واقعة طفل الألف مسكن تثير الجدل

مخطوف ولا لأ.. القصة الكاملة لطفل الألف مسكن| ماذا حدث؟

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

الحضري

جاي من دمياط.. عفروتو يهاجم الحضري بسبب تصريحاته عن الأهلي

انقطاع المياه

دبروا احتياجاتكم.. انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن 4 مناطق كبرى في الجيزة

الطقس في مصر

الأمطار تضرب 7 محافظات اليوم والأرصاد تحذر من حالة الطقس| تفاصيل

الدكتور مصطفى مدبولي

خلال أسابيع.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

أشرف بن شرقي

مواجهة الأهلي والزمالك.. بشير التابعي يكشف موقف بن شرقي من المشاركة في القمة

الأهلي السعودي

موعد مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

غيابات الزمالك أمام الأهلي

6 لاعبين.. غيابات الزمالك تضع بيسيرو في ورطة أمام الأهلي

بالصور

شاهد أقوى السيارات الخارقة في معرض ميامي 2025

معرض ميامي للسيارات
معرض ميامي للسيارات
معرض ميامي للسيارات

مواصفات سيارة فولفو ES90 السيدان الكهربائية قبل انطلاقها

فولفو ES90
فولفو ES90
فولفو ES90

زي المحلات.. طريقة عمل طاجن الملوخية بالجمبري

الملوخية بالجمبري
الملوخية بالجمبري
الملوخية بالجمبري

ميريام فارس تستعرض أناقتها بملابس كاجوال| صور

ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس

فيديو

الفنانة إجلال زكي

اصيبت بورم .. و اتمني التمثيل امام تايسون .. اسرار فى حياة اجلال ذكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد