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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 213 محضر مخالفات مخابز وأسواق بالمنوفية

حملات تموينية في المنوفية
حملات تموينية في المنوفية
مروة فاضل

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتشديد الرقابة الميدانية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والسلع الفاسدة ومجهولة المصدر والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتابعة ومتابعة عمل منظومة المخابز وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك. 

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير 213 محضر تمويني خلال يومي الخميس والجمعة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية ، تنوعت ما بين 116 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و 97 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر.

وأشار أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أن الحملات شملت تحرير محضر ضد صاحب مخزن مشروبات غازية بناحية مركز الباجور وتم التحفظ على كمية من المياه بدون مستندات ومجهولة المصدر، فيما تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة بالشهداء لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب ثلاجة لحفظ المجمدات بناحية مركز الباجور ، وتم ضبط كمية قدرها 1400 كجم دواجن مجمدة منهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك المخالفات حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم وحمايتهم من جشع التجار. 

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

المنوفية محافظة المنوفية حملات تموينية

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