شاهد أقوى السيارات الخارقة في معرض ميامي 2025

في قلب منطقة ميامي للتصميم، حيث تمتزج الأناقة بالإبداع، أقيم معرض ميامي للسيارات لعام 2025 في نسخته الثامنة،

ليصبح واحدًا من أبرز الفعاليات التي تحتفي بالسيارات الفاخرة والنادرة. بقيادة كريج روبينز، مؤسس منطقة التصميم، تحولت شوارع المنطقة إلى متحف مفتوح يعرض السيارات الخارقة والكلاسيكية، مما جذب عشرات الآلاف من عشاق السيارات.

هذا العام، كان الحدث هو الأكبر في تاريخ ميامي، حيث تم عرض مركبات بقيمة مئات الملايين من الدولارات.

مزيج من السيارات الفاخرة والفن الراقي

منذ انطلاقه عام 2014، تطور معرض ميامي للسيارات ليصبح واحدًا من أهم فعاليات السيارات في الولايات المتحدة، جامعًا بين سيارات ما بعد الحرب والهندسة العصرية ضمن بيئة غنية بالتصميم المعماري والفني.

ينعقد الحدث في منطقة ميامي للتصميم، التي تضم أكثر من 200 متجر للعلامات التجارية الفاخرة مثل ديور، شانيل، لويس فويتون، وغوتشي، ما يعزز من الطابع الفاخر للمعرض.

تجربة حصرية لرواد معرض ميامي

لم يقتصر الحدث على عرض السيارات، بل أصبح تجربة ثقافية تجمع بين الفخامة والابتكار.

كان الدخول مجانيًا لعامة الزوار، بينما استمتع حاملو التذاكر الـ VIP بتجربة راقية داخل Moore Building، تضمنت تذوق أطباق فاخرة ومشروبات مميزة.

كما شهد الحدث حلقات نقاشية بقيادة رئيس تحرير duPont REGISTRY، بمشاركة شخصيات بارزة مثل بريت ديفيد، رئيس Lamborghini Miami، وبولو تريفيسان، رئيس التصميم في Pininfarina، إلى جانب متسابقات شهيرات مثل تاتيانا كالديرون وكارمن جوردا.

أساطير السيارات تتألق في ميامي

شهد المعرض عرضًا استثنائيًا لأندر وأسرع السيارات في العالم، بما في ذلك:

McLaren F1

Bugatti Veyron Super Sport

Koenigsegg CCX

Pagani Huayra

Jaguar XJ220

Bugatti EB110

Lamborghini Countach

كان موضوع المعرض لهذا العام هو "Record Breakers"، حيث تم عرض 150 سيارة تحمل أرقامًا قياسية في السرعة والأداء، من بينها سيارة Ferrari 250 MM '53 التي استحوذت على اهتمام الزوار.

سيارات نادرة بتفاصيل استثنائية

عرض المعرض نماذج نادرة من السيارات الأسطورية، من بينها:

Lamborghini Countach LP5000S 1983 – واحدة من أربع سيارات فقط باللون الأزرق التاهيتي.

Jaguar XJ220 – مع عداد مسافات لم يتجاوز 1988 ميلًا فقط.

McLaren F1 – مطلية باللون الأخضر الطحلبي، وهي واحدة من 106 سيارات تم إنتاجها عالميًا.

Koenigsegg CCX – واحدة من 29 سيارة فقط، مع عداد مسافات لا يتجاوز 360 ميلًا.

Bugatti Veyron – واحدة من 8 نسخ فقط تم إنتاجها في أمريكا الشمالية.

تلاقٍ بين السيارات والفن والموضة

ما يميز معرض ميامي للسيارات هو انسجامه مع عالم الموضة والفن، حيث قدم الحدث تجربة استثنائية لزواره عبر:

جلسات تصوير تجمع بين السيارات الخارقة والأزياء الراقية.

تعاون مع العلامات التجارية الفاخرة مثل رالف لورين، الذي نظم حفل استقبال حصري لعرض مجموعات الساعات والمجوهرات النادرة.

يمثل المعرض مثالًا رائعًا على التقاء التصميم الفاخر بالأداء العالي، حيث تحتفي السيارات الفاخرة بالحرفية والابتكار، تمامًا كما تفعل دور الأزياء الفاخرة.