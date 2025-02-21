استعدادا لشهر رمضان.. افتتاح 13 مسجدا جديدا في كفر الشيخ| صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح 13 مسجدًا جديدًا بمراكز المحافظة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، تحت شعار “خدمة بيوت الله شرف”.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، وسط عدد كبير من المواطنين.

وشملت الافتتاحات مسجد هيبة، قرية هيبة، مركز الرياض، ومسجد القبلي، قرية دمنكة، مركز دسوق، ومسجد عباد الرحمن، قرية منشية عباس، مركز سيدي سالم، ومسجد النور، عزبة خضر غانم، مركز سيدي سالم، وصيانة المسجد الكبير، قرية الخوالد البلد، مركز سيدي سالم، ومسجد عزبة 3 الكبير، مركز سيدي سالم، والمسجد الكبير، قرية الخوالد القبلية، مركز سيدي سالم، ومسجد أبو قايد الكبير، قرية الرصيف، مركز الرياض، ومسجد عباد الرحمن، قرية أولاد نصير، مركز بلطيم، ومسجد الإمام الشعراوي، مركز الحامول، ومسجد حمودة عبدالعاطي، مركز مطوبس، ومسجد سيدي معروف، قرية سنديون، مركز فوه، ومسجد عباد الرحمن أبو حطب، الحلافي، مركز كفرالشيخ.

يأتي ذلك امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التي تواكب الجمهورية الجديدة، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشييدها، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الايماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وألقى خطبة الجمعة بمسجد هيبة بالرياض الدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة، وكانت بعنوان: "إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ برِفْقٍ"، وذكر أن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بأسباب ومخاطر التطرف والتشدد والغلو والابتعاد عن الإفراط والتفريط، والتأكيد على وسطية الإسلام وعلى القصد والاعتدال في الدين الإسلامي الحنيف.