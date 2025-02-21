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طفل الف مسكن .. كيفية الإبلاغ عن مخطـ.ـوف بالتليفون
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طفل الف مسكن .. كيفية الإبلاغ عن مخطـ.ـوف بالتليفون

طفل الف مسكن
طفل الف مسكن
محمد غالي

طفل الف مسكن، بسببه تصدرت واقعة اختطاف طفل الف مسكن مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نشرت حالة من القلق والارتباك لدى الجميع، بسبب وجود طفل الف مسكن مع سيده متجوله باحد الارصفه.

طفل الف مسكن

طفل الف مسكن

ويقدم موقع صدى البلد، كيفية الابلاغ عن الاطفال المفقودين او المتغيبين عن المنزل من خلال خط نجدة الطفل"16000" او تقديم استمارة الابلاغ عن طفل مفقود من الانترنت، التابع للمجلس القومي للطفولة والامومة.

خط نجدة الطفل 16000

وللابلاغ عن طفل مخطوف او مفقود، يجب الاتصال علي خط نجدة الطفل الخط الساخن"16000" والتي يعد من الآليات الحقوقية المجانية المتاحة للمواطنين، حيث يتيح لهم تقديم الشكاوى والاستفسارات حول حقوقهم، والإبلاغ عن أي انتهاكات يتعرضون لها. 

المجلس القومي للطفولة والأمومة

ووفقًا للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي يعد الجهة الوطنية المسؤولة عن شؤون الطفولة والأمومة بموجب المادة 214 من الدستور، يوفر المجلس آلية فعالة للتعامل مع انتهاكات حقوق الطفل من خلال التالي:-
- استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال.
- خط تليفوني مجاني يعمل على مدار 24 ساعة.
- وسيلة سهلة ومتاحة للجميع للتواصل مع المجلس.
- تسليط الضوء على قضايا الطفل وزيادة الوعي المجتمعي حول حقوقه.
- إنفاذ الحقوق التي يكفلها القانون للأطفال وأسرهم.

كيفية الإبلاغ عن الاطفال المخطوفين او المفقودين

وفيما يتعلق بالإبلاغ عن الاطفال المخطوفين او المفقودين من خلال المجلس القومي للطفولة والامومة، لا يجب الانتظار لمدة 24 ساعة لتقديم بلاغ ليس إجراءً قانونيًا بل هو مجرد عرف، ويمكن الإبلاغ فورًا إذا كانت هناك مخاوف بشأن سلامة الشخص المفقود. 

للإبلاغ يمكنك التواصل على الخط الساخن 16000 

أو من خلال رقم الواتس اب على رقم 01102121600 

أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة

نصائح هامة عند تقديم بلاغ عن مفقود

عند الإبلاغ عن مفقود، يجب الالتزام بالنقاط التالية:
تقديم صورة حديثة للشخص المفقود.
كتابة أرقام هواتفه.
تقديم قائمة بأسماء وأرقام هواتف أصدقائه وزملائه.
ذكر الأماكن التي يحتمل تواجده فيها.
تقديم وصف كامل للمفقود (الطول، الوزن، لون العينين، لون الشعر، وأي علامات فارقة أخرى).

طفل الف مسكن

طفل الف مسكن

في وقت لاحق، انتشرت صورة لطفل صغير ذو ملامح بريئة وشعر أشقر يجلس بجوار سيدة متسولة بالقرب من مترو ألف مسكن، مما أثار حالة من الجدل حول علاقة الطفل بتلك السيدة. 

بدأ العديد من الأشخاص يتساءلون حول ما إذا كان الطفل قد تم اختطافه أم لا.

وكشفت التحريات الأمنية عن تفاصيل الحادث، حيث تم ضبط السيدة المتسولة والطفل الذي كان برفقتها، كما تم التوصل إلى أسرة الطفل، وتبين أن السيدة المتسولة ليست والدة الطفل. 

وأضافت التحريات أن والدة الطفل كانت قد انفصلت عن زوجها ودائمًا ما تتركه دون إشراف.

وفي التحقيقات، ادعت السيدة المتسولة أنها عثرت على الطفل وهو يلعب بالقرب من إحدى الحدائق، إلا أن التحريات تشير إلى احتمال تورط الأم في ترك الطفل مع المتسولة.

وفي الوقت الحالي، يجري التحقيق مع جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى مزيد من التفاصيل حول الواقعة.

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