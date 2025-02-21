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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اصطدام سفينتي نفط في البحر الأسود دون تسجيل تلوث بيئي

البحر الأسود
البحر الأسود
أ ش أ

اصطدمت سفينتا نفط في البحر الأسود بين ميناءي جيلندجيك ونوفوروسيسك، اليوم /الجمعة/، وتعرضت إحداهما لأضرار طفيفة، ولم يصب أحد بأذى، كما لم يحدث تلوث بيئي.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ في منطقة كراسنودار - في بيان أذاعته وكالة "تاس" الروسية - إن التصادم وقع في منطقة مرساة بالبحر الأسود بسبب الظروف الجوية السيئة، عندما انحرفت السفينة "نايتج علييف" نحو السفينة "بيجونيا إس."، التي تعرضت لأضرار طفيفة في مقدمتها نتيجة لذلك، مشيرا إلى أن السفينتين انفصلتا بعد الحادث، حيث أكد مركز التحكم المحلي لمدينة جيليندجيك معلومات الاصطدام، وأوضح أن قاطرة ساعدت السفينتين.

وقالت شركة "جيليندجيك" للموانئ - في بيان نشرته على تطبيق"تلجرام" - إنه "وفقا للوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري، فإن السفينتين سليمتان، ولم تغرقا، ولا يوجد أي خطر من حدوث تسرب نفطي، ولا توجد إصابات. وشفرة الدفة عالقة في سلسلة المرساة".

وتم فرض نظام "التأهب الأقصى" بسبب سوء الأحوال الجوية في وقت سابق في نوفوروسيسك، والذي سيظل ساري المفعول حتى 25 فبراير. وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، من المتوقع هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 34 مترا في الثانية.

البحر الأسود سفينتا نفط في البحر الأسود منطقة كراسنودار

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