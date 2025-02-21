موقف هالاند من المشاركة مع مانشستر سيتي ضد ليفربول في البريميرليج

قال بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، إن الشكوك لا تزال تحوم بشأن إمكانية لحاق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق، بالمباراة المرتقبة ضد ليفربول.

وعند سؤاله عن جاهزية هالاند للمشاركة أمام ليفربول، قال المدرب الإسباني إنه غير متأكد من مشاركته، مشيرا إلى أن المهاجم سيخضع لفحص طبي جديد غدا السبت.

واكتفى جوارديولا، الذي لم يتطرق إلى تفاصيل أكثر، بالقول "ربما".

ويسابق هالاند- الذي يتعافى من إصابة في الركبة- الزمن للمشاركة في لقاء مانشستر سيتي مع ضيفه ليفربول، بعد غد الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ26 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب البطولة حاليا برصيد 61 نقطة من 26 مباراة، متفوقا بفارق 8 نقاط على أقرب ملاحقيه أرسنال، الذي خاض 25 لقاء فقط.

في المقابل، بدا مانشستر سيتي هذا الموسم خارج سباق المنافسة على اللقب، الذي توج به في المواسم الأربعة الأخيرة، في ظل تواجده بالمركز الرابع برصيد 44 نقطة، قبل خوض مبارياته الـ13 الأخيرة بالبطولة هذا الموسم.