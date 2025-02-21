«تعزيز الوعي الانتخابي» ندوة للوطنية للانتخابات بمركز شباب باب الشعرية

نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات، ندوة تثقيفية فى مركز شباب باب الشعرية، تناولت دور الهيئة، وتشكيلها واختصاصاتها، إلى جانب استعراض كل الاستحقاقات الانتخابية التي أدارتها وآليات عملها.



شهدت الندوة حضور المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض، والمستشار شريف صديق، نائبا المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، ود.أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ود. محمد حسن نادي معاون وزير الشباب والرياضة، وراندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الشباب.





مشاركة فعّالة من قبل الشباب تُثري النقاش فى الندوة

وتضمنت الندوة عرضًا لمجموعة من المواد التثقيفية التي تستهدف الناخبين، بهدف تعزيز وعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. كما شهدت حضورًا لافتًا من الشباب الذين شاركوا بفعالية من خلال تساؤلاتهم، مما أثرى النقاشات بين الحضور.

تأتي هذه الندوة في إطار البروتوكول المُبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة، بهدف نشر الوعي الانتخابي بين الشباب، وتعزيز دورهم في الحياة السياسية، انطلاقًا من إيمان الهيئة بأهمية التواصل مع أبناء الوطن لبناء مستقبل الدولة المصرية.