أصعب أيام في الشتاء.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات القادمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة اليوم الجمعة 21-2-2025، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة شديدة البرودة.

ويشهد اليوم الجمعة، فرصا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من ( بورسعيد - العريش - رفح )، تمتد خفيفة الى مناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الاسكندرية - مطروح ).

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الموجة الباردة التي ستسود معظم أنحاء الجمهورية خلال الفترة من السبت 22 فبراير إلى الخميس 27 فبراير 2025، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ نهارًا، وخصوصًا في الليل حيث يُتوقع أن تكون الأجواء شديدة البرودة.

ويشهد اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، موجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة.

ومن المتوقع اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح بين 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.