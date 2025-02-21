الأهلي ينعى أحمد برجاوي مخرج قناة النادي

نعى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، أحمد برجاوي، مخرج قناة الأهلي الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة الموافق الحادي والعشرين من فبراير، أحمد برجاوي مخرج قناة النادي الأهلي.

يعمل أحمد البرجاوي كمخرج في قناة الأهلي منذ أكثر من 15 سنة.

وخيم الحزن على الوسط الإعلامي والرياضي بعد انتشار خبر وفاة أحمد برجاوي أحد الأسماء البارزة في إخراج البرامج الرياضية.