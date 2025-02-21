بعد 6 ايام من البحث.. انتشال جثمان شاب سقط في هويس الخطاطبة بالمنوفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي في محافظة المنوفية من انتشال جثمان الشاب محمد حسام ابن قرية أبو نشابة بمركز السادات وذلك عقب 6 أيام من غرق الشاب أمام أعين والده أثناء مرافقة والده في الصيد انقلب بهم القارب ما أدي الي مصرع الشاب غرقا ونجاة والده.

وأكد الاهالي، أن الشاب محمد حسام في الصف الثاني التجاري واعتاد الصيد مع والده والخروج في القارب ويوم الحادث انقلب بهم القارب في مياه هاويس الخطاطبة.

وتابع الأهالي أنه تم نجاة الأب بينما اختفي جثمان نجله محمد وسط حالة من الحزن بين الجميع حيث كانت والدته تجلس علي شط المياه من أجل العثور علي جثمان نجلها.

وأشار الأهالي أن صيادين المنطقة أصدقاء والده كانوا يبحثون يوميا عن جثمان محمد الي جانب قوات الإنقاذ حتي تم العثور عليه وسيتم دفنه في مقابر الأسرة في قرية أبو نشابة بمركز السادات.