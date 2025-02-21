اعتقال 3 أشخاص في السويد بتهمة التخطيط لهجوم على السفارة الإسرائيلية

أعلنت الشرطة السويدية يوم الجمعة عن اعتقال ثلاثة أشخاص خارج السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم للاشتباه في استعدادهم لإحداث دمار واسع النطاق.

وقالت سوزانا رينالدو، المتحدثة الصحفية باسم شرطة منطقة ستوكهولم "أريد التأكيد على أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم تم اعتقالهم بالقرب من السفارة الإسرائيلية.

وأشارت رينالدو إلى أن الدافع وراء هذه الجريمة لم يتضح بعد، لكنه أمر يتعين علينا التحقيق فيه، بحسب ما أوردته قناة TV4 Nyheterna، السويدية.

تمت عملية الاعتقال حوالي الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة. وتتعامل الشرطة السويدية مع القضية باعتبارها تحضيرا للتدمير العام.