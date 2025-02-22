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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

iOS 18.4 قادم في أبريل.. تحسينات كبرى على Siri ومزايا جديدة

iOS 18.4
iOS 18.4
احمد الشريف

أصدرت آبل آخر تحديث رئيسي لنظام التشغيل iOS 18.3 في أواخر يناير، والآن بدأت الأنظار تتجه إلى التحديث التالي iOS 18.4، الذي أكدت الشركة أنه سيصل في أوائل أبريل.

موعد إصدار iOS 18.4

على غير العادة، كشفت آبل عن إطار زمني دقيق لإطلاق تحديث iOS 18.4، فمنذ أكتوبر الماضي، عندما أطلقت الشركة أولى مزايا Apple Intelligence، أعلنت أن تحديثًا مستقبليًا في أبريل سيجلب دعمًا إضافيًا للغات الذكاء الاصطناعي.

بناءً على تحديثات الموقع الرسمي لآبل، أكدت الشركة أن إصدار iOS 18.4 سيصل في "أوائل أبريل"، وهو ما يعني غالبًا الإطلاق خلال الأسبوع الأول أو الثاني من الشهر، مع احتمال أن يكون يوم الإثنين 14 أبريل آخر موعد لهذا النطاق الزمني.

أهم الميزات المتوقعة في iOS 18.4

1. تحسينات Siri المدعومة بالذكاء الاصطناعي

بحسب التقارير، من المتوقع أن يتضمن iOS 18.4 تحسينات كبيرة على Siri، تشمل، إجراءات جديدة داخل التطبيقات، حيث  سيتمكن Siri من تنفيذ مئات الأوامر داخل تطبيقات آبل دون الحاجة لفتحها، مع دعم مماثل للتطبيقات الخارجية عبر App Intents.

كما  سيتمكن Siri من استخدام بياناتك مثل الرسائل النصية، وأحداث التقويم السابقة، وغيرها لتقديم مساعدات أكثر ذكاءً.

فيما سيتعرف Siri على ما يظهر على الشاشة، مما يسهل تنفيذ الأوامر بناءً على ما ينظر إليه المستخدم.

لكن وفقًا للمحلل مارك غورمان، قد تؤجل آبل بعض هذه التحسينات إلى iOS 18.5، المتوقع إطلاقه في مايو، بسبب مشاكل في الاستقرار أثناء الاختبار الداخلي.

2. تحسينات أخرى متوقعة

ميزة الإشعارات ذات الأولوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي ستساعد في ترتيب الإشعارات حسب الأهمية.

تصميم جديد لتطبيق Image Playground، مع خيارات محسّنة لتحرير الصور، تحسينات إضافية على أداء النظام وسد الثغرات الأمنية.

الخلاصة

يبدو أن تحديث iOS 18.4 سيكون من أهم التحديثات في 2024، خصوصًا مع إدخال تحسينات Apple Intelligence على Siri وميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى. ومع ذلك، قد لا تصل جميع الميزات المتوقعة دفعة واحدة، إذ قد يتم تأجيل بعض التحسينات إلى iOS 18.5.

آبل Apple Intelligence iOS 183

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