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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لأول مرة منذ إطلاق iOS 18.. آبل تكشف عن أرقام تبني المستخدمين للنظام الجديد

آبل
آبل
احمد الشريف
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منذ إطلاق نظام التشغيل iOS 18 في سبتمبر الماضي، كشفت شركة آبل عن أول أرقام رسمية حول نسبة تبني المستخدمين للنظام الجديد، وهو ما يعكس نجاح هذا الإصدار ومدى إقبال المستخدمين على التحديث.

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة أمان جديدة تُدعى "Identity Check"، بهدف تعزيز حماية الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

 تعتمد هذه الميزة على استخدام إمكانيات الهاتف جنبًا إلى جنب مع تقنيات أمان أخرى، للتأكد من أن الشخص الذي يستخدم الهاتف هو مالكه الفعلي.

الأجهزة المدعومة وتوفر الميزة

ستكون ميزة Identity Check متاحة في البداية على أجهزة Pixel وأجهزة Samsung Galaxy التي تدعم واجهة One UI 7. ومن المتوقع أن تصل إلى المزيد من الهواتف الداعمة لنظام أندرويد في الأشهر المقبلة.

كيف تعمل ميزة "Identity Check"؟

عند تفعيل الميزة على الهاتف، ستتطلب عملية الوصول إلى بعض الموارد الحساسة مصادقة بيومترية صريحة، خاصة عندما يكون المستخدم خارج المواقع الموثوقة التي حددها مسبقًا.

أبرز ميزات "Identity Check":

  1. مصادقة بيومترية مشددة: عند محاولة الوصول إلى إعدادات حساسة مثل تغيير رقم التعريف الشخصي (PIN) أو تعطيل ميزة حماية السرقة.
  2. حماية إضافية لحسابات Google وSamsung: تقدم الميزة طبقة حماية إضافية لحسابات جوجل على جميع الأجهزة المدعومة، وحسابات سامسونج على أجهزة Galaxy المؤهلة.
  3. إعداد مواقع موثوقة: يجب على المستخدمين تحديد مواقع موثوقة عند تفعيل الميزة، ما يمنحهم سهولة في استخدام الجهاز دون قيود داخل هذه المواقع.

الإطلاق التدريجي

بدأت جوجل طرح ميزة Identity Check على أجهزة Pixel العاملة بنظام Android 15، ومن المتوقع أن تصل إلى أجهزة Galaxy المؤهلة قريبًا. بالنسبة للهواتف المدعومة الأخرى، من المنتظر أن تتوفر الميزة بحلول نهاية العام الجاري.

تمثل هذه الخطوة تطورًا هامًا في تعزيز أمان الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، في ظل زيادة التهديدات الإلكترونية ومحاولات اختراق الهواتف الذكية.

آبل iOS iOS 18 dentity Check

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