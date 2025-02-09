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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«iOS 18.4».. تحديث مرتقب يجلب تحسينات ضخمة لـ «سيري» وميزات جديدة للمستخدمين

iOS
iOS
احمد الشريف

تستعد شركة آبل لإطلاق تحديثها القادم، والذي يتوقع أن يكون من بين أهم تحديثات iOS هذا العام، حيث سيجلب تحسينات كبيرة على سيري، بالإضافة إلى ميزات أخرى تشمل إضافات جديدة للرموز التعبيرية وتعديلات على التطبيقات الافتراضية في الاتحاد الأوروبي.

موعد الإطلاق المتوقع لـ iOS 18.4

وفقًا لتقرير مارك غورمان من Bloomberg، سيتم إصدار أول نسخة تجريبية (Beta 1) للمطورين بين منتصف الأسبوع المقبل وأوائل الأسبوع الذي يليه. وأشار غورمان إلى أن الإعلان عن النسخة التجريبية في هذا التوقيت يدل على أهمية التحديث وما يحمله من تغييرات جوهرية.

من المتوقع أن يتبع ذلك إصدار النسخة التجريبية العامة في أواخر فبراير، على أن تستمر إصدارات البيتا حتى الإطلاق الرسمي في نهاية مارس أو أوائل أبريل 2025.

تحسينات ضخمة لسيري بفضل Apple Intelligence

يُعد تحديث سيري من أبرز ميزات iOS 18.4، حيث تعمل آبل على جعل المساعد الصوتي أكثر ذكاءً وسلاسة في التفاعل مع المستخدمين.

وفقًا لما ذكرته الشركة، سيصبح سيري أكثر وعيًا بسياق المستخدم، مما يسمح له باتخاذ إجراءات داخل التطبيقات المختلفة وفهم إعدادات الجهاز وميزاته بشكل أفضل.

مثال عملي على الميزة الجديدة:

إذا أرسل إليك أحد الأصدقاء عنوانه الجديد عبر الرسائل، يمكنك ببساطة إخبار سيري بإضافته إلى بطاقة الاتصال، وسيتولى الأمر تلقائيًا دون الحاجة إلى نسخ العنوان يدويًا.

كما سيتم دعم Apple Intelligence في المزيد من الدول واللغات، لكن الميزة ستظل مقتصرة على هواتف iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max وسلسلة iPhone 16 القادمة.

ميزات أخرى متوقعة في iOS 18.4

إضافة رموز تعبيرية جديدة، مثل وجه يحمل علامات الإرهاق (bags under the eyes).

تحسينات في خيارات التطبيقات الافتراضية لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع القوانين الجديدة.

الجدول الزمني المتوقع لتحديث iOS 18.4

 أول نسخة تجريبية للمطورين: خلال الأسبوع الذي يبدأ في 10 فبراير أو الأسبوع الذي يليه.
 النسخة التجريبية العامة: أواخر فبراير.
 إصدارات البيتا اللاحقة: خلال مارس.
 الإصدار الرسمي النهائي: نهاية مارس أو بداية أبريل 2025.

الخلاصة

يعد تحديث iOS 18.4 من بين أكثر التحديثات المنتظرة لما يقدمه من تحسينات جوهرية في Siri، بالإضافة إلى ميزات أخرى تعزز تجربة المستخدم. مع اقتراب موعد الإطلاق، سيبدأ المستخدمون في اختبار الإصدارات التجريبية قريبًا،

Apple iOS iOS 184

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