العثور على طفلة رضيعة بشوارع قرية برما بطنطا والأمن يضبط والدتها

شهدت قرية برما بمركز طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة العثور على طفلة رضيعة ملفوفة بقطعة من القماش متروكة في العراء وكشفت الأجهزة الأمنية عن ارتكاب والدة الطفلة الرضيعة تلك الواقعة وضبطت وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور علي طفلة رضيعة باكية بشوارع قرية برم بنطاق دائرة المركز.



وبتقنين الإجراءات الأمنية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط والدة الطفلة الرضيعة ضحية الواقعة...

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.