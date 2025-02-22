هالة فاخر والدة نيقولا معوض بمسلسل الأميرة ضل حيطة

تواصل الفنانة هالة فاخر تصوير دورها ضمن حداث مسلسل الأميرة ضل حيطة ” ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

وتجسد هالة فاخر داخل الأحداث شخصية والدة الفنانة نيقولا معوض ، الذي يقوم بدور زوج الفنانة ياسمين صبري .

مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" تم تصويره في أنحاء مختلفة بالقاهرة، ويظهر بعض النجوم بشكل كوميدي ضمن الأحداث، ويناقش المسلسل قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج والانبهار بالوضع المادي فقط وعدم الأهتمام بالمعدن الحقيقي للزوج، كما يناقش الثغرات القانونية التي ممكن ان يقوم بها المحامُون لسلب الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة بطرق مختلفة.



مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيكولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.



