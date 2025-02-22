قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي أمام الزمالك من وجهة نظر سيد عبد الحفيظ
طارق مصطفى يكشف حقيقة تواصل الزمالك معه لتدريب الفريق
هل أذكار الصباح تقال في المساء؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون
أمشير ياخد العجوزة ويطير.. كيف عبرت الأمثال عن الرياح الباردة في ثقافة المصريين؟
أخبار جنوب سيناء |استعدادات للاحتفال بذكرى عودة طابا.. وافتتاح معرض أهل رمضان في دهب
أميرة فتحي: عندي أدوار معلمة مع الناس وخايفة أعمل حاجة تضيّع كل ده
مواجهة ساخنة اليوم بين الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري
أخبار الدقهلية| استمرار أسواق اليوم الواحد .. إصابة شخصين في حادث تصادم.. افتتاح عدة مساجد
نجم الزمالك السابق: الاحتمالات بالقمة مع الأهلي متساوية بنسبة 50%
العثور على طفلة رضيعة بشوارع قرية برما بطنطا والأمن يضبط والدتها
تحية كاريوكا فنانة برتبة مناضلة.. رشوان توفيق يكشف سر لا يعرفه الناس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هالة فاخر والدة نيقولا معوض بمسلسل الأميرة ضل حيطة

هالة فاخر
هالة فاخر
أحمد البهى

تواصل الفنانة هالة فاخر تصوير دورها ضمن حداث مسلسل  الأميرة ضل حيطة ” ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم . 

وتجسد هالة فاخر داخل الأحداث شخصية والدة الفنانة نيقولا معوض ،  الذي يقوم بدور زوج الفنانة ياسمين صبري .

مسلسل  "الأميرة - ضل حيطة" تم تصويره في أنحاء مختلفة بالقاهرة، ويظهر بعض النجوم بشكل كوميدي ضمن الأحداث، ويناقش المسلسل قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج والانبهار بالوضع المادي فقط وعدم الأهتمام بالمعدن الحقيقي للزوج، كما يناقش الثغرات القانونية التي ممكن ان يقوم بها المحامُون لسلب الحقوق الشرعية والقانونية  للزوجة بطرق مختلفة.


مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيكولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.


 

هالة فاخر الفنانة هالة فاخر ضل حيطة مسلسل الأميرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آية عادل وزوجها

مصدر أمني أردني يكشف مفاجأة بشأن وفاة آية عادل ومصير الطفلين

اية عادل صالح

مفاجأة بشأن سقوطها من الشرفة .. ماذا حدث لـ آية عادل في الأردن؟

كابل بـ15 جنيها يعزز كفاءة الراوتر ويزيد سرعة الإنترنت.. إليك الطريقة

كابل بـ15 جنيهًا يعزز كفاءة الراوتر ويزيد سرعة الإنترنت.. إليك الطريقة

الساعات الأصعب في الشتاء والصغرى تصل إلى الصفر.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

الساعات الأصعب في الشتاء والصغرى تصل إلى الصفر.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

حالة الطقس

أماكن الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة

حبة الغلة

كيف تنقذ شخصا تناول حبة غلة .. الصحة توضح الطريقة وأسماء العلاج

سقوط امطار

من السبت.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل أصعب أسبوع في الشتاء

الأرصاد

الأرصاد الجوية: رياح شديدة وأمطار متفرقة غدًا في مصر

ترشيحاتنا

سميرة محسن

سميرة محسن : خالي كان ملهمي الأول في الأدب والفن

سميرة محسن

سميرة محسن تكشف تفاصيل اعتزال الفن والتفرغ للتدريس في أكاديمية الفنون

الفنانة أميرة فتحي

أميرة فتحي: أنا مش قريبة حد في الوسط الفني ومدخلتش بالواسطة.. فيديو

بالصور

أمشير ياخد العجوزة ويطير.. كيف عبرت الأمثال عن الرياح الباردة في ثقافة المصريين؟

أمشير ياخد العجوزة ويطير كيف عكست الأمثال الرياح الباردة في ثقافتنا
أمشير ياخد العجوزة ويطير كيف عكست الأمثال الرياح الباردة في ثقافتنا
أمشير ياخد العجوزة ويطير كيف عكست الأمثال الرياح الباردة في ثقافتنا

هل الدماغ مسئول عن زيادة وزنك؟.. اكتشافات غير متوقعة وحلول

هل دماغك هي المسؤولة عن شهيتك وزيادة وزنك؟
هل دماغك هي المسؤولة عن شهيتك وزيادة وزنك؟
هل دماغك هي المسؤولة عن شهيتك وزيادة وزنك؟

أحمر أم أخضر؟.. كيف تختار القلقاس المثالي لوجبتك شهية وطريقة تحضيره

أحمر أم أخضر؟ كيف تختار القلقاس المثالي لوجبتك القادمة وطريقة تحضيره
أحمر أم أخضر؟ كيف تختار القلقاس المثالي لوجبتك القادمة وطريقة تحضيره
أحمر أم أخضر؟ كيف تختار القلقاس المثالي لوجبتك القادمة وطريقة تحضيره

6 فوائد صحية تغير نظرتك للشتاء.. الانتعاش العقلي والوضوح الذهني الأبرز

كيف يؤثر الطقس البارد على جسمك؟
كيف يؤثر الطقس البارد على جسمك؟
كيف يؤثر الطقس البارد على جسمك؟

فيديو

عصام صاصا

مسلسلات رمضان 2025.. عصام صاصا يغني لـ ولاد الشمس

نيللى كريم

الزواج حلو على حسب.. رد نيللي كريم حول ارتباطها في الفترة الحالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد