رجعتيلي شغفي .. ريم البارودي توجه رسالة لـ ميرفت أمين

وجهت الفنانة ريم البارودي عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ إنستجرام ” ، رسالة للفنانة ميرفت أمين .

وقالت ريم البارودي : مافيش كلام يوصف مدى عشقي ومحبتي للنجمة الراقية المشرقة ( ميرفت أمين ) شكرًا من قلبي لأنك رجعتيلي شغفي و حماسي و ثقتي ، لا و تتخيلي كلمة " أنا في ضهرك " و طبطبتك علي قلبي و دعمك مدي تأثيرهم عليا كان إيه، إحساس كنت أفتقده حقيقي هفتقد العمل مع أم وفنانة حقيقية و هفضل دائمًا فاكرة كل كلمة وموقف كانوا بمثابة درس أتعلم منه في حياتي ، دومتي مشرقة و متألقة.

الجدير بالذكر ان ميرفت أمين وريم البارودي يشاركان فى الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل جوما .

مسلسل جوما مكون من 15 حلقة، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم محمود عبد المغني و ريم البارودي ومنة عرفه .